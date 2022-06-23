Путь Макдорманд от второстепенных ролей к двойному "Оскару"

23 июня актрисе Фрэнсис Макдорманд исполняется 65 лет. Длинная актерская карьера началась для нее в середине 80-х с коллаборации с режиссерами-дебютантами братьями Коэн. Актриса с необычным для массового американского кино типажом долго шла к главным ролям, которые теперь одна за другой приносят ей "Оскары". Но, даже оставаясь долгое время на втором плане, часто в роли чьей-то жены или мамы, Фрэнсис Макдорманд всегда привносила в своих персонажей такое количество актерских красок, что ее героинь невозможно забыть. Образы, которые она создает на экране, всегда привлекают внимание — эксцентричностью, юмором, глубиной, а иногда ― густым южным акцентом. Пожалуй, нельзя сказать, что Макдорманд снялась хотя бы в одном действительно плохом фильме.

Фото: ТАСС ТАСС

В честь юбилея актрисы давайте вспомним несколько ее ролей.

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Эбби, несчастливая в браке жена владельца бара; "Просто кровь", 1984

Первый полный метр братьев Коэн ― также и первая картина для 25-летней Макдорманд, которая только что выпустилась из Йельской школы драмы. В "Просто кровь" она исполняет роль женщины, вокруг которой муж и любовник случайно разворачивают кровавую драму.

В этом фильме особенно интересно наблюдать за первыми шагами актрисы, тогда еще не имевшей устоявшегося амплуа. Пока в персонаже Макдорманд трудно разглядеть героинь, которых она станет играть позже. Молодая актриса еще не управляет эмоциями, которые транслирует с экрана. Здесь еще нет ее характерного чувства юмора и энергетики, которые присущи поздним ее героиням, но в этой картине можно увидеть истоки творческого пути.

Миссис Пэлл, безымянная жительница городка, молчащего об убийствах; "Миссисипи в огне", 1988

В 1988 году Фрэнсис Макдорманд снялась в историческом триллере Алана Паркера о жизни в захолустье американского юга c довольно существенными еще расистскими взглядами 1960-х, основой для которого послужила реальная история об убийстве троих гражданских активистов. Актриса играет незаметную на первый взгляд жену местного полицейского, миссис Пэлл, чье настоящее имя даже не звучит в фильме. Ее муж ― член ку-клукс-клана, а также соучастник нападения.

Героиня Макдорманд в этом фильме на порядок сложнее, чем Эбби из "Простой крови". С одной стороны ― простая женщина, знающая свое место внутри устоявшегося социального порядка. С другой ― человек с внутренним конфликтом, решение которого может привести к изменению порядка и к физической боли. Роль принесла Макдорманд первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Мардж Гундерсон, глава семьи Гундерсон и шериф города; "Фарго", 1996

Еще одна совместная работа Макдорманд с братьями Коэн. Этапная роль Макдорманд, которая, безусловно, привлекла к ней настоящее внимание Голливуда и стала основой ее комедийного амплуа. Шериф городка в миннесотской глубинке Мардж Гундерсон ― эксцентричная и деятельная блюстительница правопорядка, которая серьезно относится к своей работе, даже когда находится на седьмом месяце беременности. Мардж методично раскрывает несколько убийств, которые произошли, как это обычно бывает у Коэнов, в силу того, что "люди не подумали".

В этой роли Макдорманд уже совсем непохожа на себя в начале карьеры. Роль принесла актрисе ее первый "Оскар".

Джейн, плохая мать, окутанная сигаретным дымом и поп-музыкой; "Лорел Каньон", 2002

В фильме Лизы Холоденко Макдорманд вновь уходит на второй план, играя второстепенного персонажа, да еще и чью-то мать.

Голливуд до сих пор так и не придумал главные роли для 40-летних актрис, чья внешность отличается от его стандартов, предполагающих идеальное лицо и фигуру, непременный макияж и другие атрибуты, подчеркивающие классическую феминность и стремление скрыть возраст. Макдорманд отказывается от этого и в жизни, и в работе.

Экранного сына Макдорманд в "Лорел Каньон", невротичного аспиранта-психиатра, сыграл Кристиан Бейл. И хотя между актерами 17-летняя разница в возрасте, когда смотришь картину, Макдорман не воспринимается как его мать (даже без голливудского лоска и попыток Фрэнсис выглядеть моложе своих лет). Режиссер правильно использует энергию актрисы: в фильме она предстает женщиной, которая не сильно ориентируется на поколенческую разницу и случайно уводит у сына его подругу.

Следующей совместной работой Макдорманд с Холоденко стал сериал HBO "Что знает Оливия", где актриса перевоплощается из прокуренной музыкальной продюсерши в грубоватую учительницу математики с множеством секретов. Но это уже совсем другая ее роль.

Милдред, хорошая мать, готовая пожертвовать собой ради справедливости; "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", 2017

В 2017 году впервые после "Фарго" Фрэнсис Макдорманд появилась в главной роли. В ее багаже можно найти разные амплуа, но классическими персонажами для нее стали самодостаточные женщины из маленьких городков. В "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" ее героиня Милдред потеряла дочь и добивается правосудия, пока городские правоохранители бездействуют.

Режиссер и сценарист Мартин Макдонах точно знал, как сочетать на экране серьезные темы и юмор, а Макдорманд отлично воплотила на экране героиню такого фильма ― за что снова получила "Оскар". При этом, кроме отзвуков большого разговора о неравенстве и насилии, мастерски встроенных шуток, в фильме нашлось место и для романтики между Милдред и ее знакомым Джеймсом (Питер Динклейдж).

Ферн, сезонная работница, кочующая из штата в штат в поисках заработка; "Земля кочевников", 2021

Cнова появилась в главной роли Макдорманд в 2021 году — в современном вестерне режиссера Хлои Чжао, где сыграла одинокую женщину, живущую в фургоне и перебивающуюся случайными заработками. Здесь все еще продолжили открываться новые грани Фрэнсис как актрисы, которая не боится стареть ни в жизни, ни на экране.

Чжао работает в своем фильме с темами поиска дома, глубины отношений в нестабильном и не очень приветливом мире, где привычная жизнь может закончиться в любой момент. Картина раскрывает вопросы странствия и поиска в американском контексте, однако ее идеи и настроения легко переносятся за пределы этой страны, туда, где многим людям приходится покидать свои родные места.