Почему Крис Хемсворт больше не хочет играть Тора

В четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel новые персонажи становятся откровением. Но есть один супергерой, который существует с самого начала и продолжает процветать в этом вымышленном мире. Конечно, речь идет о Торе Одинсоне — боге грома, которого играет Крис Хемсворт. Сейчас он остается первым супергероем КВМ, которому удалось снять четвертый сольный фильм под названием «Тор: Любовь и гром». Однако актер ясно дал понять, что он знает, когда придет время оставить Тора позади.

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Крис Хемсворт играет Тора уже 11 лет

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Поклонники Marvel познакомились с Тором в исполнении Криса Хемсворта еще в одноименном фильме в 2011 году. Первый сольный выход Бога Грома познакомил зрителей с мифологической стороной Marvel и положил начало событиям «Мстителей», премьера которых состоялась в 2012 году. С тех пор Хемсворт снялся в семи картинах от киновселенной, и «Тор: Любовь и гром» станет его восьмым фильмом. На протяжении своего пути Тор пережил любовь и потерю, а также несколько раз спасал мир. Он, несомненно, один из самых сильных Мстителей и самых любимых персонажей КВМ. И мы надеемся, что Крис Хемсворт продолжит играть Тора еще много лет.

Актер рассказал о своем будущем в Marvel

В беседе с Total Film о картине «Тор: Любовь и гром» Крис Хемсворт рассказал о своём будущем во вселенной после выхода нового фильма.

«Каждый раз, если представится возможность, я просто открыт для любых творческих поисков, которые могут произойти благодаря разным сценаристам, режиссерам и так далее. Но мне нравится играть этого персонажа, очень нравится. Это всегда сводится к размышлениям о том, отличается ли этот сценарий от предыдущего? Не повторяем ли мы что-то? И когда все становится слишком знакомым, я думаю, тогда я должен сделать выбор. Я хотел бы уйти до того, как люди скажут мне уйти»,

— объяснил актер.

Президент Marvel Studios Кевин Фейдж добавил по этому поводу следующее: «Я знаю, что в комиксах есть много, много других историй о Торе, о которых мы много говорим. И поскольку мы наблюдаем за тем, как Крис Хемсворт продолжает расти и развивать свой актерский талант, мне будет интересно посмотреть, как он продолжит работать с этим сложным персонажем». Так что, если для «Тора 5» появится подходящий сценарий, Крис Хемсворт готов снова надеть костюм. Но на данный момент, похоже, нет никаких планов на его счёт.

Крис Хемсворт рассказывает о путешествии Тора

Режиссер Тайка Вайтити добавил, что Тор переживает небольшой экзистенциальный кризис. Он пытается понять, кто он такой, в чем его предназначение, действительно ли он должен быть супергероем? Или есть что-то еще? По сути, это кризис среднего возраста. В интервью изданию Fandango, Крис Хемсворт рассказал о сюжетной линии своего персонажа в фильме «Тор: Любовь и гром»:

«Мстители закончились тем, что Тор передал асгардское царство Валькирии на Земле, и он в то время находился в довольно сложном эмоциональном состоянии. Он был немного не в форме, что отражало его эмоциональность. И он отправился в путешествие с целью самопознания вместе со Стражами Галактики, и вот тут-то мы и продолжим»,

— поделился Хемсворт.