Асмус заявила, что "ее все всегда пытаются раздеть"

"Я пришла на озвучку фильма "Булки" в рубашке, а она оказалась очень шуршащая. В этом кино у нас большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), поэтому писать нужно на 3 микрофона! Два в студии и основной – на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой? В общем, оставили меня в одном белье",