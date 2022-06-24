Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Кристина Асмус заявила, что "ее все всегда пытаются раздеть"

Газета.Ru

Актриса Кристина Асмус в шутку заявила, что ее пытаются раздеть не только в кадре, но и на студии звукозаписи. Об этом она написала в Instagram.

Асмус заявила, что "ее все всегда пытаются раздеть"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я пришла на озвучку фильма "Булки" в рубашке, а она оказалась очень шуршащая. В этом кино у нас большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), поэтому писать нужно на 3 микрофона! Два в студии и основной – на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой? В общем, оставили меня в одном белье",

– сказала актриса.

Асмус добавила, что перед выходом из дома она решала, надевать нижнее белье или нет. По итогу актриса пошла в нем, "иначе бы был совсем казус".

"Интересно, так [без лифчика] кто-нибудь озвучивался когда-нибудь?"

– спросила актриса.

Ранее Асмус стало плохо во время спектакля в Театре Ермоловой.

Актеры,Кристина Асмус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители