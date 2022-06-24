Асмус заявила, что "ее все всегда пытаются раздеть"

Актриса Кристина Асмус в шутку заявила, что ее пытаются раздеть не только в кадре, но и на студии звукозаписи. Об этом она написала в Instagram.
"Я пришла на озвучку фильма "Булки" в рубашке, а она оказалась очень шуршащая. В этом кино у нас большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), поэтому писать нужно на 3 микрофона! Два в студии и основной – на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой? В общем, оставили меня в одном белье",
– сказала актриса.
Асмус добавила, что перед выходом из дома она решала, надевать нижнее белье или нет. По итогу актриса пошла в нем, "иначе бы был совсем казус".
"Интересно, так [без лифчика] кто-нибудь озвучивался когда-нибудь?"
– спросила актриса.
Ранее Асмус стало плохо во время спектакля в Театре Ермоловой.