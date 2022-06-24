Новосибирская модель снялась в фильме ужасов в Болливуде

Бывший юрист из Новосибирска Алена Паздникова решила помять сферу деятельности: он стала танцовщицей и снялась в индийском фильме ужасов с рабочим названием «1920».

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

Жительница Новосибирска Алена Паздникова, работавшая юристом, решила кардинально изменить свою жизни и заняться модельным и танцевальным бизнесом. Уволившись из юридической компании девушка пошла в школу моделей и прияла участие в конкурсе «Краса Новосибирска-2022», где одержала убедительную победу в номинации «Мисс».

Увлекавшуюся танцами Алену практически сразу после конкурса заметили в Индии и пригласили в качестве танцовщицы на фабрику кино Болливуд, сообщает «МК в Новосибирске». До этого девушка даже не задумывалась о переезде в Индию, но взвесив все плюсы и минусы, согласилось.

Уже находясь в Болливуде Алене предложили поучаствовать в съемках фильма ужасов «1920» в качестве танцовщицы. «Я думала, что на площадке будут хоть какие-то русские актеры в массовке, но никто по-русски не говорил, одни индусы, человек сто и преимущественно мужчины. Однако все прошло прекрасно. Режиссеру все понравилось, — рассказала Паздникова.

По её словам сейчас рабочий день часто длится по 14 часов и на съемках она преимущественно танцует, что не удивительно для индийских фильмов, наполненных песнями и танцами.