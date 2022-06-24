Звезда «Брата-2» назвала Бодрова своим эталоном

«Вот не было бы Сергея Бодрова — младшего — не было бы никакого "Брата", "Кавказского пленника", ни всего остального, что он делал на экране. Все, что Сережа делал в кино, — это, конечно, грандиозно, конечно, я им восхищаюсь. Но больше я им восхищаюсь как человеком»,