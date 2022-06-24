Звезда «Брата-2» назвала Бодрова своим эталоном

Актриса Дарья Юргенс поделилась воспоминаниями об актере Сергее Бодрове, с которым она работала в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка призналась, что считает Бодрова эталоном. Его работы в кино, по ее мнению, выполнены на высочайшем уровне, хотя профессионального актерского образования у него нет.
«Вот не было бы Сергея Бодрова — младшего — не было бы никакого "Брата", "Кавказского пленника", ни всего остального, что он делал на экране. Все, что Сережа делал в кино, — это, конечно, грандиозно, конечно, я им восхищаюсь. Но больше я им восхищаюсь как человеком»,
— заявила Юргенс в разговоре с «Народными Новостями».
Сергей Бодров трагически погиб в сентябре 2002 года. Онработал над картиной «Связной» в Кармадонском ущелье. На съемочную группу сошел ледник, и вся команда погибла.