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1 час назад

Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс назвала Сергея Бодрова своим эталоном

Слово и Дело

Актриса Дарья Юргенс поделилась воспоминаниями об актере Сергее Бодрове, с которым она работала в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Артистка призналась, что считает Бодрова эталоном. Его работы в кино, по ее мнению, выполнены на высочайшем уровне, хотя профессионального актерского образования у него нет.

Звезда «Брата-2» назвала Бодрова своим эталоном
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Вот не было бы Сергея Бодрова — младшего — не было бы никакого "Брата", "Кавказского пленника", ни всего остального, что он делал на экране. Все, что Сережа делал в кино, — это, конечно, грандиозно, конечно, я им восхищаюсь. Но больше я им восхищаюсь как человеком»,

— заявила Юргенс в разговоре с «Народными Новостями».

Сергей Бодров трагически погиб в сентябре 2002 года. Онработал над картиной «Связной» в Кармадонском ущелье. На съемочную группу сошел ледник, и вся команда погибла.

Актеры,Брат,Дарья Юргенс,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,
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