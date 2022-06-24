Почему «Полиграф Полиграфович» так и не женился после смерти супруги

Считается, что стать актером одной роли — это трагедия. Однако Владимир Толоконников, сыграв роль Шарикова в «Собачьем сердце», не жаловался на судьбу. В фильмографии артиста более 70 работ, но его навсегда запомнили именно как Полиграфа Полиграфовича. «Может я для того и родился, чтобы сыграть эту роль», — не унывал Толоконников. 25 июня исполняется 79 лет со дня его рождения.

Фото: Борис Кудрявов,кадр из фильма,коллаж: кадр из фильма и Legion-media Борис Кудрявов,кадр из фильма,коллаж: кадр из фильма и Legion-media

«Чемодан — святое дело»

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Владимир Алексеевич так и не перебрался в Москву на постоянное место жительства. Со съемок возвращался в родной город — Алма-Ату, где построил дом. Служил в местном Русском театре драмы им. Лермонтова.

Главную кинороль в своей судьбе Толоконников сыграл, когда ему было уже за 40. Актер еще многое успел в кино. Не остались незамеченными работы в «Хоттабыче», «Участке», «CуперБобровых».

«Чемодан — святое дело, без чемодана человек как дерево, всю жизнь на одном месте», — говорит в картине «Облако — рай» персонаж Толоконникова Филомеев. По поводу несостоявшегося переезда Владимир Алексеевич шутил: «Москва — столица, а Алма-Ата — пуп земли».

«Женская юбка — как знамя»

«Он был невероятно интеллигентным, тонким, чутким», — рассказывал о Толоконникове «Комсомольской правде» режиссер Николай Досталь, дважды работавший с актером. Хотел снимать его и в третьем своем фильме, но не успел.

Сам артист признавался, что его трогало все прекрасное, в том числе красивые женщины. «Я на женщин очень даже неравнодушно смотрю. Женская юбка — как знамя, за которой мужики готовы бежать сколько угодно и куда угодно. Я не ловелас, я просто люблю женский пол. А самая-самая любимая — это моя супруга», — говорил актер.

В браке с учителем физики Надеждой Березовской Владимир Алексеевич прожил долгие годы и стал отцом двух сыновей — Иннокентия и Родиона. После смерти супруги в 2013-м он больше не женился, да и пережил любимую всего на четыре года. «Остались мы — три дружных мужика», — делился Толоконников. Он продолжал работать, сам выращивал сногсшибательные розы.

Неожиданный уход

В 2017-м Владимир Толоконников снимался в продолжении «СуперБобровых» — «Народные мстители». 74-летний актер себя плохо чувствовал. Его мучил хронический бронхит, но артист старался держаться. «Настоящий перец — я его так и называл. Молодой был в душе всегда», — с грустью вспоминал потом о коллеге артист Павел Деревянко.

Владимир Алексеевич скончался незадолго до выезда на очередную съемочную смену. В качестве причины ухода из жизни Толоконникова называли остановку сердца. Похоронили замечательного актера на столичном Троекуровском кладбище.

Инокентию Толоконникову теперь 38. По стопам отца он идти не захотел — окончил географический факультет. «Я вырос с отцом на съемочной площадке, всю эту закадровую жизнь знаю. Когда знаешь другую сторону медали, уже не совсем туда тебя манит», — честно признавался старший сын актера.

Поздний успех и «проклятие» одной роли: история жизни Владимира Толоконникова