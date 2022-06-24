Деми Мур поделилась архивными кадрами в бикини и восхитила фанатов

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась архивным роликом в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Фото: Соцсети Соцсети

59-летняя знаменитость выложила отрывок из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед», который впервые вышел в прокат в 2003 году. На размещенных кадрах модель в бикини черного цвета садится в красный автомобиль, припаркованный на пляже. При этом на ее лице отсутствует макияж.

Соцсети, кадр из фильма

Подписчики восхитились внешним видом Мур, о чем заявили под видео. «Самая красивая актриса», «Выглядишь просто потрясающе», «Вау», «Шикарная фигура», «Прекрасная Деми», «Самая сексуальная женщина в мире», «Восхищаюсь твоей красотой», — писали пользователи сети.