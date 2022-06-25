Популярные актеры без театрального образования

Если есть талант, то необязательно учиться в профильном вузе.

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Иннокентий Смоктуновский

По воле судьбы он не смог получить актерское образование. За плечами лишь занятия в школьном драмкружке и непродолжительная учеба в студии Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Семен Фарада

С детства был связан со сценой. Занимался в школьном драмкружке, играл в студенческом театре МГУ, позже снимался в кино. Но за всю свою жизнь Фарада так нигде и не учился актерскому мастерству.

Ия Савина

Окончила факультет журналистики МГУ, играла на сцене студенческого театра. Там ее и заметили, пригласили сниматься в кино. А вскоре она сыграла свою первую главную роль в фильме “Дама с собачкой”.

Юрий Никулин

После окончания войны Никулин провалил экзамены во ВГИК. Приемная комиссия не нашла у него актерских способностей. В ГИТИС тоже не приняли по той же причине. В итоге поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

Вера Глаголева