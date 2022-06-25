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1 час назад

Хабенский посоветовал Вернику забыть о кино

FBM.ruиещё 1

Известный российский актер Константин Хабенский рассказал, что он много лет помогает пожилым актерам. Он обратился с просьбой помочь к своим коллегам. И первым откликнулся народный артист Игорь Верник, за что и поблагодарил его художественный руководитель МХТ.

Хабенский посоветовал Вернику забыть о кино
Фото: FBM.ruFBM.ru

Хабенский признался, что рад проявлениям Верника, который старается, несмотря на столь тяжелое время. По словам худрука, он хочет работать с Игорем именно из-за этого.

«Я хочу жить, чтобы мне было интересно. И чтобы это было интересно не только мне, но и людям, которые рядом со мной. По-другому мне не хочется ни работать, ни жить. Поэтому в следующем сезоне у нас в МХТ будет 15 премьер. Поэтому, Игорь, забудь о кино»,

– говорит Хабенский.

Актеры,Игорь Верник,Константин Хабенский,
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