Хабенский посоветовал Вернику забыть о кино

«Я хочу жить, чтобы мне было интересно. И чтобы это было интересно не только мне, но и людям, которые рядом со мной. По-другому мне не хочется ни работать, ни жить. Поэтому в следующем сезоне у нас в МХТ будет 15 премьер. Поэтому, Игорь, забудь о кино»,