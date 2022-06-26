Как Прю навсегда испортила себе репутацию

Красотка Шеннен прославилась еще до старта съемок «Зачарованных» благодаря роли в не менее культовом проекте «Беверли-Хиллз: 90210». К сожалению, свалившийся на голову успех не пошел на пользу Доэрти. Вскоре после всеобщего признания звезда пустилась во все тяжкие.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

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Будущая актриса появилась на свет 12 апреля 1971 года в Мемфисе в семье простого банковского консультанта по ипотечным кредитам Тома Доэрти и хозяйки салона красоты Розы. Интересно, что в раннем детстве Шеннен была весьма покладистой девочкой без склонности к агрессии. Как потом напишут западные таблоиды, скорее всего на характере звезды в итоге сказались корни: предками актрисы были ирландцы, шотландцы и англичане.

В жизни Доэрти все круто переменилось после переезда в Лос-Анджелес. В городе ангелов в подростковом возрасте будущая знаменитость записалась в театральный кружок. Примечательно, что Том и Роза были против нового увлечения дочери, однако в Шеннен уже тогда начала показывать свой крутой нрав. Справедливости ради, Доэрти легко вошла в мир театрального искусства, играя поначалу в любительских спектаклях. Примерно в то же самое время Доэрти задумалась о покорении Голливуда.

Шеннен Доэрти в детстве

Как и многие начинающие актеры без каких-либо связей, девушка начала активно посещать телевизионные кастинги. И удача быстро улыбнулась Шеннен. Совсем скоро ей дали небольшую роль в сериале «Отец Мерфи». Примечательно, что с этого момента она стала очень востребована среди режиссеров, специализирующихся на ТВ проектах. После первой роли сразу последовали другие. Доэрти появилась в сериалах «Маленький дом в прериях», «Кегни и Лейси», «Частный детектив Магнум» и других. Не оставляя честолюбивых планов, Шеннен, к ее чести, не забрасывала занятия по театральному мастерству, считая учебы важным аспектом своего становления как профессиональной актрисы.

Появившись в ленте режиссера Майкла Леймана «Фатальная игра», Доэрти сумела составить конкуренцию Вайноне Райдер. Уже тогда было ясно, что Шеннен ждет большое будущее. Но по-настоящему знаковым событием для звезды стала встреча с королем сериалов Аароном Спеллингом.

«Беверли-Хиллз: 90210» и «Зачарованные»

Спеллинг имел способность мигом разглядеть талант в человеке, и Доэрти сразу же приглянулась маэстро. Возможно, знай режиссер наперед, какие проблемы принесет ему любимица, он бы поступил иначе. Однако в начале общения молодая и подающая надежды актриса запала в душу Аарону. Так Шеннен получила одну из главных ролей в ставшем легендой сериале «Беверли-Хиллз 90210». Актриса настолько прониклась образом своей Бренды Уолш, что в какой-то момент зрители перестали делать различие между Шеннен и ее героиней. Сам телевизионный подростковый проект пользовался невероятной популярностью среди зрителей, и Доэрти была фавориткой публики. Вот тут в жизни актрисы и начались проблемы.

То ли дремавший бунтарский характер окончательно проснулся в Шеннен или же успех сильно вскружил ей голову, но звезда во время съемок в проекте Спеллинга быстро начала меняться в худшую сторону. Каждую неделю фото Доэрти попадали на страницы желтой прессы, и не случайно. Драки, разборки, дебоши, вождение в нетрезвом виде — актриса давала немало поводов журналистам для написания очередной громкой статьи.

Куда хуже для Шеннен были ухудшающиеся отношения с коллегами по «Беверли-Хиллз 90210». Остальных актеров из каста можно было понять. Доэрти регулярно опаздывала на съемки и даже срывала их. Пошли слухи, что у звезды начались проблемы с психикой. Спеллинг и его команда долго терпели выходки местной примы прекрасно осознавая любовь зрительской аудитории к персонажу Бренды Уолш. Однако вечно так продолжаться не могло, и в какой-то момент Аарон попросил Шеннен покинуть проект.

Оставшись без работы, Доэрти отправилась в Европу. За границей актриса вплотную занялась здоровьем и попыталась научиться подавлять вспышки гнева. В промежуток времени между «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованными» звезда успела сняться в нескольких проектах, но все они оказались проходными для нее. Как это ни удивительно, шанс поправить свои дела Шеннен предоставил все тот же Аарон Спеллинг.

В новом детище короля сериалов про трех потомственных ведьм Доэрти досталась роль старшей сестры в семье Холливелл. Прю была непростой героиней, как и сама актриса. Так что неудивительно, что звезде удалось сразу войти в образ. Прюденс имела столько же поклонников среди зрителей, сколько и критиков. Бескомпромиссная, порой жестокая, старшая ведьма все же была временами удивительно мягкой и покладистой. Играя на таком контрасте, Доэрти на протяжении трех сезонов «Зачарованных» купалась в лучах, в общем-то, заслуженной славы.

Идеальную атмосферу на съемочной площадке снова начала портить Шеннен. Одни говорили, что актриса не смогла ужиться с не менее популярной звездой проекта Алисой Милано, воплотившей образ Фиби Холливелл. Другие же утверждали, что Доэрти приревновала Джулиана Макмэхона, сыгравшего в «Зачарованных» демона Коула, к коллеге. По слухам, Шеннен и Алиса чуть ли не дрались в перерывах между съемками. В общем, Спеллингу снова пришлось указать бывшей фаворитке на дверь.

Чтобы как-то сгладить ситуацию, Аарон позволил Доэрти лично срежиссировать смерть своей героини. Прю погибает в неравной схватке с демоном в финале третьего сезона. В продолжении сериала ее место заняла актриса Роуз Макгоуэн. Что касается Шеннен, то после внезапного ухода из «Зачарованных» она заявила, что просто устала играть в подростковых проектах.

Но ни для кого не было секретом, что за Доэрти закрепилась дурная слава. Ее воспринимали как бомбу замедленного действия, с которой непросто иметь дело. Даже если обратить внимание на личную жизнь знаменитости, то можно понять, насколько нелегко взаимодействовать со звездой. Первый брак Шеннен закончился разводом спустя всего полгода после свадьбы. Вторым избранником актрисы был продюсер Рик Саломон, который большинству людей известен как бывший муж Памелы Андерсон и экс-бойфренд Пэрис Хилтон. Один из возлюбленных Доэрти, которому так и не суждено было отправиться под венец со звездой молодежных сериалов, впоследствии обвинил актрису в неадекватном поведении и даже подавал на нее в суд.

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