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59 минут назад

Актриса сериала «Тихий Дон» и фильма «Бумер» Альбина Тиханова скончалась в возрасте 75 лет

FBM.ruиещё 1

Российская актриса театра и кино Альбина Тиханова ушла из жизни на 76-м году. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказали на официальном сайте Кино-театр.ру.

Скончалась актриса сериала «Тихий Дон»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям источника, на текущий момент точной причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.

За многолетнюю карьеру на экране известная актриса успела принять участие в таких знаменитых сериалах, как “Тихий Дон” и “Эпидемия”. Кроме того, Тиханова успела исполнить роли в фильмах “Аритмия”, “Бумер” и “Прости меня, Алеша”.

Ранее стало известно, что актриса, которая прославилась участием в сериалах “Улицы разбитых фонарей” и “Тайны следствия”, Людмила Елисеева ушла из жизни на 85-м году после затянувшейся болезни.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968-м окончила Новосибирское театральное училище. В разное время актриса принимала участие в спектаклях МХАТа, Нового драматического театра, а также Театра Сергея Безрукова и Новосибирского театра “Красный факел”.

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