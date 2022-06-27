Скончалась актриса сериала «Тихий Дон»

Российская актриса театра и кино Альбина Тиханова ушла из жизни на 76-м году. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказали на официальном сайте Кино-театр.ру.
Согласно сведениям источника, на текущий момент точной причины и обстоятельства произошедшего неизвестны.
За многолетнюю карьеру на экране известная актриса успела принять участие в таких знаменитых сериалах, как “Тихий Дон” и “Эпидемия”. Кроме того, Тиханова успела исполнить роли в фильмах “Аритмия”, “Бумер” и “Прости меня, Алеша”.
Ранее стало известно, что актриса, которая прославилась участием в сериалах “Улицы разбитых фонарей” и “Тайны следствия”, Людмила Елисеева ушла из жизни на 85-м году после затянувшейся болезни.
Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968-м окончила Новосибирское театральное училище. В разное время актриса принимала участие в спектаклях МХАТа, Нового драматического театра, а также Театра Сергея Безрукова и Новосибирского театра “Красный факел”.