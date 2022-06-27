Кто из российских актеров продолжает сниматься на Западе

Издание «Телепрограмма» назвало российских актеров, которые в данный момент продолжают работать над иностранными проектами. Отмена русской культуры западными странами не помешала многим деятелям кино из России продолжать работать за рубежом.

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В частности, Виктор Добронравов должен принять участие в фильме польско-французского кинорежиссера Романа Полански. Российский актер исполнит роль в черной комедии под названием «Дворец».

Долгожданную роль на Западе получила покинувшая Россию Мария Машкова. Она примет участие в фантастическом триллере «МКС». Данную роль должна была сыграть скончавшаяся в этом году Евгения Брик.