Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Названы российские актеры, продолжающие сниматься в фильмах на Западе

FBM.ruиещё 1

Издание «Телепрограмма» назвало российских актеров, которые в данный момент продолжают работать над иностранными проектами. Отмена русской культуры западными странами не помешала многим деятелям кино из России продолжать работать за рубежом.

Кто из российских актеров продолжает сниматься на Западе
Фото: FBM.ruFBM.ru

В частности, Виктор Добронравов должен принять участие в фильме польско-французского кинорежиссера Романа Полански. Российский актер исполнит роль в черной комедии под названием «Дворец».

В одной из самых прославленных кинофраншиз Голливуда снимется Иван Ивашкин. Российский актер примет участие в киноленте «Миссия невыполнима». Ирина Старшенбаум сыграет в политическом триллере «Земля обетованная», режиссером которого выступает британец Майкл Уинтерботтом.

Долгожданную роль на Западе получила покинувшая Россию Мария Машкова. Она примет участие в фантастическом триллере «МКС». Данную роль должна была сыграть скончавшаяся в этом году Евгения Брик.

Напомним, что Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию на территории Украины, а на Западе набирает обороты отмена русской культуры.

Актеры,Российские актеры,Земля обетованная,Миссия невыполнима,Иван Ивашкин,Мария Машкова,Майкл Уинтерботтом,Виктор Добронравов,Евгения Брик,Ирина Старшенбаум,Роман Полански,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители