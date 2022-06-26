Дмитрий Нагиев получил травму, выступая на сцене

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев недавно выступал в Калининграде. Он вышел на сцену областного драматического театра со спектаклем «Кысь». Во время выступления на шоумена упала огромная декорация, которая повредила мужчине ногу.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Стоит отметить мужество и упорство артиста, который, несмотря на травму, смог доиграть постановку. Лишь после того, как перед зрителями закрылся занавес, он рассказал о полученном повреждении.

Вызванный на место происшествия медик диагностировал у артиста ушиб правой голени. К счастью, обошлось без перелома.