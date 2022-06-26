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45 минут назад

Дмитрий Нагиев получил травму, выступая на сцене

Ovideo.ru

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев недавно выступал в Калининграде. Он вышел на сцену областного драматического театра со спектаклем «Кысь». Во время выступления на шоумена упала огромная декорация, которая повредила мужчине ногу.

Дмитрий Нагиев получил травму, выступая на сцене
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Стоит отметить мужество и упорство артиста, который, несмотря на травму, смог доиграть постановку. Лишь после того, как перед зрителями закрылся занавес, он рассказал о полученном повреждении.

Вызванный на место происшествия медик диагностировал у артиста ушиб правой голени. К счастью, обошлось без перелома.

Впрочем, пока ходить Дмитрий не может. «Хромаю, но ползу», - с ноткой юмора отозвался о ситуации Нагиев.

Актеры,Дмитрий Нагиев,
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