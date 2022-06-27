"Старшая сестра отреклась от нашей фамилии": Юрий Кузнецов

У российского актера Юрия Кузнецова есть две сестры — Любовь и Галина. С первой артист часто видится и задаривает ее дорогими подарками. А с Галиной, которая ушла из семьи много лет назад, никто не поддерживает общение.

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82-летняя женщина живет в небольшой деревне под Абаканом, занимается огородом. Галина возмущена, что ее брат абсолютно о ней не вспоминает, хотя прекрасно знает о ее местонахождении.

Кузнецов, в свою очередь, считает, что во всех бедах сестра виновата сама. Подробностями артист поделился в интервью НТВ:

"Старшая сестра в связи с какими-то непонятными нам обстоятельствами отреклась от нашей фамилии. Кто-то ей нашептал, что папа и мама ей неродные".