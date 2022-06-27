Фанаты выбрали актера в фильм «Доктор Стрэндж»

По многочисленным отзывам стало понятно, что сиквел «Доктора Стрэнджа» получился средним. Как бы сильно фанаты не ждали фильм, он получил смешанные оценки. Несмотря на это, в картине появились ожидаемые многими персонажи.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Далее будут потенциальные спойлеры к фильму. Если вы его ещё не смотрели, то закрывайте новость!

Недавно режиссёр фильма Сэм Рэйми рассказал, что Джон Красински был выбран на роль Мистера Фантастика не случайно. Ещё во время слухов о создании картины про Фантастическую четверку фанаты уже выбирали на роль Рида Ричардса подходящего актера. Как можно догадаться, поклонники хотели видеть в этой роли именно Красински.

По словам Рэйми, глава Marvel Studios Кевин Файги услышал просьбы фанатов и решил порадовать их. Также режиссёр отметил, что Кевину Файги в целом нравятся работы Красински.

Это так забавно, что Кевин выбрал Джона, потому что фанаты мечтали о том, кем был бы идеальный Рид Ричардс. И поскольку это альтернативная вселенная, Кевин сказал:

«Давайте воплотим эту мечту в реальность. Мне всегда нравились его работы».