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2 часа назад

Нагиев получил травму из-за упавших декораций в театре

Газета.Ru

Актер Дмитрий Нагиев пострадал в результате того, что на него обрушились декорации в одном из театров Калининграда. Об этом сообщает The Voice.

Нагиев получил травму из-за упавших декораций в театре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер приехал в Калининград, чтобы сыграть в постановке "Кыся" в областном драматическом театре. После полученной травмы Нагиев продолжил выступать перед зрителями. Врачи диагностировали у артиста ушиб правой голени. Телеведущий признался, что после падения декорации ему тяжело ходить.

"В общем, нормально. Хромаю, но ползу",

– отметил он.

Ранее стало известно, что "Кинокомпания братьев Андреасян" начала съемки остросюжетного проекта под рабочим названием "Охотник" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина выйдет осенью 2022 года.

Актеры,Охотник,Дмитрий Нагиев,
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