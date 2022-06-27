Нагиев получил травму из-за упавших декораций в театре

Актер Дмитрий Нагиев пострадал в результате того, что на него обрушились декорации в одном из театров Калининграда. Об этом сообщает The Voice.
Актер приехал в Калининград, чтобы сыграть в постановке "Кыся" в областном драматическом театре. После полученной травмы Нагиев продолжил выступать перед зрителями. Врачи диагностировали у артиста ушиб правой голени. Телеведущий признался, что после падения декорации ему тяжело ходить.
"В общем, нормально. Хромаю, но ползу",
– отметил он.
Ранее стало известно, что "Кинокомпания братьев Андреасян" начала съемки остросюжетного проекта под рабочим названием "Охотник" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина выйдет осенью 2022 года.