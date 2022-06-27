Нагиев получил травму из-за упавших декораций в театре

Актер Дмитрий Нагиев пострадал в результате того, что на него обрушились декорации в одном из театров Калининграда. Об этом сообщает The Voice.

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Актер приехал в Калининград, чтобы сыграть в постановке "Кыся" в областном драматическом театре. После полученной травмы Нагиев продолжил выступать перед зрителями. Врачи диагностировали у артиста ушиб правой голени. Телеведущий признался, что после падения декорации ему тяжело ходить.

"В общем, нормально. Хромаю, но ползу",

– отметил он.