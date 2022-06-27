Скончался актер советского кино Рауль Таммет

Сегодня, 27 июня, стало известно о кончине советского эстонского актера и режиссера театра и кино Рауля Таммета. Как передает РИА Новости со ссылкой на издание Pealinn, Таммет ушел из жизни 25 июня в возрасте 73 лет.
Рауль Таммет родился в 1949 году в эстонской столице. Окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории в 1972 году и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве в 1980 году.
Таммет известн российскому кинозрителю по работам в фильмах "Охота за браконьером", "Замкнутый круг", "Две пары и одиночество" и "Под чужим именем". Как режиссер он создал проекты "Соло", "А потом оглянулся…" и "Боковой ветер".