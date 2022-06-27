Варлей раскрыла правду об отношениях с Мордюковой

Будучи гостьей шоу «Сегодня вечером» (Первый канал), 75-летняя актриса Наталья Варлей рассказала правду об отношениях с Нонной Мордюковой. В течение семи лет коллега была свахой Натальи.

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Владимир Тихонов, сын Мордюковой, сделал предложение Наталье Варлей в 1971 году. Однако Нонна Викторовна не приняла невестку. Варлей призналась, что в первые годы отношения со свахой были напряженными. Актриса боялась ее. Но ситуация изменилась.

«Последние годы у меня было просто две мамы: моя мамочка и Нонна Викторовна. И я привозила какие-то подарки из поездок: тапочки, теплый халатик. И дарила их маме и Нонне Викторовне», — призналась актриса в беседе с Николаем Цискаридзе.

Брак с Владимиром Тихоновым распался спустя семь лет после свадьбы. Причиной стала наркозависимость артиста. Тем не менее, отношения двух звезд советского кино не испортились, а стали только лучше. Наталья Варлей до сих пор посещает могилу своей «второй мамы» на Кунцевском кладбище Москвы.