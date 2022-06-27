Кристиан Бэйл готов вернуться к роли Бэтмена

«У меня был договор с Крисом Ноланом. Мы сказали друг другу: "Давай снимем три фильма и закончим на этом. Давай не будем затягивать эту историю". Но если бы Крис Нолан когда-нибудь сказал себе: "Знаешь что, у меня есть еще одна история, которую я могу рассказать", и если бы он захотел рассказать эту историю со мной, я бы согласился».