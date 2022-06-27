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51 минуту назад

Кристиан Бэйл готов вернуться к роли Бэтмена, если его об этом попросит Кристофер Нолан

Чемпионат.com

За свою карьеру Кристиан Бэйл сыграл в трех картинах о Бэтмене: «Бэтмен: Начало», «Темный Рыцарь» и «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» с общей кассой в более чем $ 2,3 млрд. Фильмы поставил Кристофер Нолан, который считается одним из самых успешных режиссеров современности.

Кристиан Бэйл готов вернуться к роли Бэтмена
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью ScreenRant Кристиан Бэйл заявил, что готов вернуться к своей роли лишь в том случае, если режиссёр захочет рассказать ещё одну историю и для этого ему понадобится присутствие актера.

«У меня был договор с Крисом Ноланом. Мы сказали друг другу: "Давай снимем три фильма и закончим на этом. Давай не будем затягивать эту историю". Но если бы Крис Нолан когда-нибудь сказал себе: "Знаешь что, у меня есть еще одна история, которую я могу рассказать", и если бы он захотел рассказать эту историю со мной, я бы согласился».

Кто знает, возможно, Кристофер Нолан когда-нибудь захочет рассказать историю о постаревшем Темном Рыцаре — и тогда мы действительно увидим Кристиана Бэйла в культовом обличии. Кстати, недавний фильм с Робертом Паттинсоном актёр до сих пор не смотрел.

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