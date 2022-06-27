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23 минуты назад

Федор Добронравов рассказал о своем отношении к сериалу «Сваты» и его герое

FBM.ru

Федор Добронравов подчеркнул, что не считает проклятьем участие в сериале «Сваты», хотя после появления данного комедийного проекта на экранах он стал весьма узнаваемым человеком. Актер сообщил, что безумно любит своего персонажа Ивана Будько.

Добронравов рассказал об отношении к «Сватам» и его герою
Фото: FBM.ruFBM.ru

Артист получил большую славу после выхода на экраны сериала «Сваты». В нем он исполнил роль главного героя — дедушки Жени Ковалевой, которую сыграла начинающая актриса Анна Кошмал. Украинская звезда с недавних пор прекратила общение со своими коллегами по данному проекту, а Добронравов и до этого не особо говорил о сериале, хотя именно эта картина сделала его очень популярным.

В свежем интервью артист сообщил, что данный многосерийный фильм посмотрели в мире 2,5 млрд человек, но он не считает это проклятием, хоть сейчас ему и трудно ходить по улицам незамеченным. Актер отметил, что безумно любит своего персонажа, а сам сериал считает не просто фильмом выходного дня.

За 13 лет работы в характере данного героя авторы проекта прописали разные коллизии, в том числе радость и депрессию. Персонаж картины получился раскрытым и весьма хорошим, о чем свидетельствует огромное количество просмотров данного фильма.

Актеры,Анна Кошмал,Федор Добронравов,
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