Добронравов рассказал об отношении к «Сватам» и его герою

Федор Добронравов подчеркнул, что не считает проклятьем участие в сериале «Сваты», хотя после появления данного комедийного проекта на экранах он стал весьма узнаваемым человеком. Актер сообщил, что безумно любит своего персонажа Ивана Будько.
Артист получил большую славу после выхода на экраны сериала «Сваты». В нем он исполнил роль главного героя — дедушки Жени Ковалевой, которую сыграла начинающая актриса Анна Кошмал. Украинская звезда с недавних пор прекратила общение со своими коллегами по данному проекту, а Добронравов и до этого не особо говорил о сериале, хотя именно эта картина сделала его очень популярным.
В свежем интервью артист сообщил, что данный многосерийный фильм посмотрели в мире 2,5 млрд человек, но он не считает это проклятием, хоть сейчас ему и трудно ходить по улицам незамеченным. Актер отметил, что безумно любит своего персонажа, а сам сериал считает не просто фильмом выходного дня.
За 13 лет работы в характере данного героя авторы проекта прописали разные коллизии, в том числе радость и депрессию. Персонаж картины получился раскрытым и весьма хорошим, о чем свидетельствует огромное количество просмотров данного фильма.