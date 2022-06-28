Звезда "Скорой помощи" утонула в реке

Звезда сериалов "Скорая помощь" и "Кости" Мэри Мара погибла в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание Deadline.
Актриса была найдена в Нью-Йорке после сообщения о возможном утоплении. По предварительным данным, Мара утонула во время купания. Признаков убийства полиция не обнаружила.
Позднее эксперты проведут вскрытие, чтобы установить официальную причину гибели.
Наибольшую известность Мэри Мара принесла роль матери-одиночки Лоретты Свит в сериале "Скорая помощь".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о смерти победительницы "Битвы экстрасенсов".