Звезда "Скорой помощи" утонула в реке

Звезда сериалов "Скорая помощь" и "Кости" Мэри Мара погибла в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Актриса была найдена в Нью-Йорке после сообщения о возможном утоплении. По предварительным данным, Мара утонула во время купания. Признаков убийства полиция не обнаружила.