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52 минуты назад

Звезда "Скорой помощи" утонула в реке

Мира Маркина

Звезда сериалов "Скорая помощь" и "Кости" Мэри Мара погибла в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда "Скорой помощи" утонула в реке
Фото: Кадр из сериала "Скорая помощь"Кадр из сериала "Скорая помощь"

Актриса была найдена в Нью-Йорке после сообщения о возможном утоплении. По предварительным данным, Мара утонула во время купания. Признаков убийства полиция не обнаружила.

Позднее эксперты проведут вскрытие, чтобы установить официальную причину гибели.

Наибольшую известность Мэри Мара принесла роль матери-одиночки Лоретты Свит в сериале "Скорая помощь".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о смерти победительницы "Битвы экстрасенсов".

Актеры,Кости,Мэри Мара,
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