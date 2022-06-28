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3 часа назад

50-летний актер Епифанцев тайно сыграл свадьбу

Мира Маркина

Актер Владимир Епифанцев тайно женился на 26-летней избраннице. Об этом сообщает издание WomanHit.

50-летний актер Епифанцев тайно сыграл свадьбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2018 году артист развелся с актрисой Анастасией Веденской после 14 лет брака. В браке у супругов родилось двое детей –сыновья Гордей и Орфей.

Новой возлюбленной актера стала 26-летняя Юлия Семенова. О том, что Епифанцев вновь женился рассказала его сестра Наталья в эфире программы "Секрет на миллион".

По словам Натальи, Юлия для Владимира "прекрасная жена, которая не пилит, а поддерживает".

В программе "Судьба человека" Епифанцев признался, что познакомился с будущей супругой в соцсетях.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кончаловский тайно поженился.

Актеры,Судьба человека,Юлия Семенова,Владимир Епифанцев,
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