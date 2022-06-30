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1 час назад

Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере

Lenta.ruиещё 1

58-летний новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу снимется в сверхъестественном триллере «Изгоняющий дьявола» (The Pope’s Exorcist). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кроу исполнит роль известного итальянского священника Габриэле Аморта. За время своего служения он совершил более 100 тысяч обрядов экзорцизма для Ватикана.

Фильм будет снят на основе мемуаров отца Аморта — «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: новые истории». Режиссером выступит Джулиус Эйвери, снявший триллер «Молодая кровь» (2014) и боевик «Оверлорд» (2018).

Недавно Кроу завершил съемки в фильме «Крейвен-охотник» и своей последней режиссерской работе «Покер фейс». Ближайшими картинами с участием актера, которые выйдут на экраны, станут «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити и «Величайший пивной забег» Питера Фаррелли.

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