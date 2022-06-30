Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста

58-летний новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу снимется в сверхъестественном триллере «Изгоняющий дьявола» (The Pope’s Exorcist). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кроу исполнит роль известного итальянского священника Габриэле Аморта. За время своего служения он совершил более 100 тысяч обрядов экзорцизма для Ватикана.

Фильм будет снят на основе мемуаров отца Аморта — «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: новые истории». Режиссером выступит Джулиус Эйвери, снявший триллер «Молодая кровь» (2014) и боевик «Оверлорд» (2018).