Стив Карелл: «Я заставлю поработать Джона Красински»

Стив Карелл о новом фильме «Воображаемые друзья»: «Я заставлю поработать Джона Красински». Друзья и бывшие коллеги по телесериалу «Офис» вместе снимутся в этой комедии. А Красински ещё и займется её режиссурой.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Стив Карелл поделился на днях радостью от воссоединения с Джоном Красински в грядущем фильме «Воображаемые друзья». До этого актеры несколько лет работали над ставшим суперпопулярным сериалом «Офис». В нем Карелл сыграл регионального менеджера компании Dunder Mifflin Майкла Скотта, а Красински – саркастичного торговца Джима Халперта. По итогам девятого сезона «Офис» получил 42-е номинации на премию Emmy и выиграл пять из них. А Карелл позже унес домой за свою работу в этом телешоу «Золотой глобус».

Несмотря на то, что благодаря «Офису» Красински прославился как актер, с момента окончания сериала он сделал себе имя и как режиссер. Поставил драматическую комедию «Холлеры» (2016) с Анной Кендрик и Ричардом Дженкинсом, а также фильмы ужасов «Тихое место» (2018) и «Тихое место 2» (2020). Теперь же Джон собирается не только сесть в режиссёрское кресло «Воображаемых друзей», но и сыграть в картине вместе со Стивом одну из главных ролей. На съёмки также подписались Райан Рейнольдс, Фиби Уоллер-Бридж, Фиона Шоу и Луис Госетт мл.В интервью EW Карелл признал, что с нетерпением ждёт возможности вновь поработать с Красински.

«Я еще не начал с ним работать, но уже не могу дождаться. Нахожусь в ожидании радости и веселья, он – лучший, и он – отличный режиссёр», - отметил Стив. «Я заставлю пройти его через все этапы, понимаете? Заставлю его потрудиться. Я могу быть одним из тех дерзких актёров, которые не всегда соглашаются или не выходят иногда из трейлера. Ты думал, что нанял кого-то из друзей, но ты ошибаешься!»,