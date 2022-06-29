Как сложилась судьба главных звезд сериала «Дикий Ангел»

Еще до появления на телевидении бразильской мыльной оперы «Клон» одним из самых популярных сериалов был «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли. Миллионы зрителей спешили к телевизорам всякий раз, когда в эфир пускали новый эпизод истории о служанке Милагрос, которая пытается построить собственное счастье в мире богатых и бессердечных людей.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Своеобразная история Золушки на аргентинский манер действительно была очень популярна. И спустя 24 года у сериала появляются новые поклонники, которые интересуются тем, как же в итоге сложились судьбы главных звезд «Дикого ангела» после финала проекта.

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Наталья Орейро — Милагрос

Экспресс газета

В России эту актрису часто называют не иначе как «наша Наташа», и это неудивительно. Ведь исполнительница роли Милли из «Дикого ангела» очень любит своих русских поклонников. Орейро не раз приезжала с концертами в Россию, снималась в шоу у Ивана Урганта и мечтала о гражданстве РФ.

После завершения съемок в «Диком ангеле» Наталья стала суперзвездой. Интересно, что в сериале «Ты – моя жизнь» актриса снова сыграла со своим коллегой Араной. Причем вновь старые товарищи воплотили на экране возлюбленных. Неудивительно, что парочку даже подозревали в романе. Однако на самом деле Наталья и Факунда просто дружили. Артисты и сейчас поддерживают связь.

На сегодняшний день в фильмографии Орейро 20 проектов. Помимо съемок в кино она продолжает петь. В личной жизни актрисе тоже очень повезло, хотя и не сразу. С первым мужем Наталья развелась еще 20 лет назад. Зато второй супруг смог сделать звезду счастливой. В 2012-м Орейро подарила рок-музыканту Рикардо Мольо сына. К слову, свою давнюю мечту Наталья осуществила и в прошлом году получила российское гражданство.

Факундо Арана — Иво

Экспресс газета

Этот актер исполнил роль красавчика Иво, баловня судьбы и богатого наследника. Именно встреча с Милагрос и влюбленность в нее, простую служанку, сумели изменить персонажа Арано в лучшую сторону. Как и Орейро, Факунда не только актер, но и еще и музыкант. Также звезда аргентинского кинематографа реализовал себя и как театральный артист.

Несмотря на любовь зрителей, после «Дикого ангела» Арано стал сниматься все меньше и меньше. Последнее появление актера на экране произошло в 2013 году. Однако поклонников у знаменитости не убавилось. Многим просто нравится наблюдать за жизнью звезды. Тем более что на свою судьбу Факунда не жалуется. Столкнувшись в 17-летнем возрасте с раком, сейчас Арано имеет все, о чем только может мечтать человек. У него есть обожаемая жена и трое детей, любовь фанатов и хобби: музыка и спорт. Так, в 2016-м Факунда даже покорил Эверест.

Сегундо Сернадас — Пабло

Экспресс газета

Кузен Иво был тем самым персонажем, отношение к которому у зрителей постоянно менялось. Обиженный на свою судьбу, герой мечтал заполучить Милагрос, преследуя сразу несколько целей. Наверное, больше всего Пабло хотелось досадить двоюродному брату.

Актер Сегундо Сернадас был кумиром молодежи. До «Дикого ангела» он исполнил роль в сериале «Богатые и знаменитые». Активные съемки звезды продолжались вплоть до 2015 года. Семь лет назад Сегундо увлекся политикой.

Диего Рамос — Серхио

Экспресс газета

Еще один возлюбленный главной героини «Дикого ангела» адвокат Серхио безуспешно пытался конкурировать с персонажем Арано за сердце Милли. Однако нельзя отрицать, что среди всех поклонников Милагрос он был чуть ли не самым лучшим.

У Рамоса и Орейро была удивительная химия на съемочной площадке, но это и понятно. Ведь еще до «Дикого ангела» они встречались в проектах «Касабланка» и «Богатые и знаменитые». Сейчас Диего играет в театре и все еще снимается в кино. Примечательно, что семьей красавчик из аргентинских мыльных опер так и не обзавелся.

Вероника Виейро — Вики

Экспресс газета

Этой актрисе достался типичный для таких проектов как «Дикий ангел» образов — богатой, избалованной папенькиной дочки, которая на протяжении многих эпизодов раздражает зрителей из-за отношения к главной героине. Но на примере Вики создатели сериала показали, как такие девушки могут меняться в лучшую сторону при определенных обстоятельствах.