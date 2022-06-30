Звезда «Сватов» рассказала о чувствах к Добронравову

Российская актриса Татьяна Кравченко, известная российскому зрителю по сериалу «Сваты», открыто призналась, что едва не влюбилась в коллегу по сериалу. Объектом любования артистки едва не стал Фёдор Добронравов.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

Как отмечает кинодива, мужчина понравился ей с первого взгляда. Во время съемочного процесса она пыталась всячески привлечь к себе внимание коллеги. Разочарованию женщины не было предела, когда она узнала, что Фёдор уже женат.

«Была ситуация, когда призналась ему в чувствах. Но он мне сказал: “Ты что? Это всего лишь съемки. А у меня семья навсегда”»,

- приводит слова актрисы издание «Аргументы недели».