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1 час назад

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о чувствах к коллеге по сериалу

Ovideo.ruиещё 1

Российская актриса Татьяна Кравченко, известная российскому зрителю по сериалу «Сваты», открыто призналась, что едва не влюбилась в коллегу по сериалу. Объектом любования артистки едва не стал Фёдор Добронравов.

Звезда «Сватов» рассказала о чувствах к Добронравову
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Как отмечает кинодива, мужчина понравился ей с первого взгляда. Во время съемочного процесса она пыталась всячески привлечь к себе внимание коллеги. Разочарованию женщины не было предела, когда она узнала, что Фёдор уже женат.

«Была ситуация, когда призналась ему в чувствах. Но он мне сказал: “Ты что? Это всего лишь съемки. А у меня семья навсегда”»,

- приводит слова актрисы издание «Аргументы недели».

Отметим, что Фёдор Добронравов живет в счастливом браке уже около 40 лет. Супруга Ирина знакома артисту с детства. В браке Фёдора и Ирины родились двое сыновей – Виктор и Иван.

Актеры,Татьяна Кравченко,Федор Добронравов,
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