15 лучших ролей Дуэйна "Скалы" Джонсона

2022 год выделяется для Дуэйна Джонсона двумя памятными событиями: 50-летним юбилеем и дебютом в роли Черного Адама, супергероя из вселенной DC. В преддверии будущей премьеры «Газета.Ru» рассказывает об экранной эволюции «Скалы», прошедшего путь от легенды рестлинга до одного из самых кассовых актеров Голливуда.

"Мумия возвращается" ("The Mummy Returns"), 2001 / "Царь скорпионов" ("The Scorpion King"), 2002

На момент старта кинокарьеры Джонсон уже был легендой рестлинга — 8 лет успешно выступал в WWE, был 10-кратным чемпионом мира, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF, имел многомиллионную армию поклонников. И даже мог похвастаться пробой пера: в 2000-м году вышла его автобиография "Скала говорит". Неудивительно, что при таком впечатляющем списке достижений в Голливуд Джонсон зашел с центрального входа и не был скромен в своих амбициях.

На большом экране спортсмен дебютировал в жанровом приключенческом кино: сыграл Царя скорпионов в продолжении "Мумии" и в сольном приквеле франшизы. Если гонорар за первую картину не разглашается, то за "Царя скорпионов" Джонсон получил нехилые $5,5 млн — впечатляющую сумму как для новичка в мире большого кино.

"Сокровище Амазонки" ("The Rundown"), 2003

Успех первых двух фильмов помог Джонсону удержаться в жанре приключенческого кино, которое традиционно конкурирует за большой бокс-офис и внимание массовой аудитории. Если к самому "Сокровищу Амазонки" у критиков были вопросы, то к экранному образу Джонсона было сложно придраться: да, вчерашний спортсмен не выдавал какой-то заоблачный актерский перформанс, но четко осознавал свои возможности, был органичен в выбранном экранном амплуа, а нехватку опыта с лихвой перекрывал природным обаянием.

И, да, уже к третьему фильму гонорар Джонсона вырос до $12,5 млн — суммы, на которую иной раз не может замахнуться и маститый артист.

"Широко шагая" ("Walking Tall"), 2004

Устав бегать по Египту и тропикам, Джонсон переключился на боевик про "здесь и сейчас". "Широко шагая" — ремейк одноименного фильма 1973 года о спецназовце в отставке, который возвращается в город своей юности и отвоевывает его у местной мафии.

Картина едва ли стала ярким событием в жанре, но доказала, что Джонсон способен сольно вытаскивать средние проекты, положив при этом в карман $15 млн.

"Второй шанс" ("Gridiron Gang"), 2006

Первая по-настоящему серьезная роль Дуэйна Джонсона. "Второй шанс" — частично основанная на реальных событиях история про надзирателя колонии для подростков, создавшего из своих подопечных успешный футбольный клуб.

В этой работе Джонсону было невозможно спрятаться за горой мышц или отшутиться. Но риск себя оправдал: актер все еще оставался в рамках родной для него спортивной тематики, но это была крепкая спортивная драма о вере в себя и преодолении чужих предубеждений.

"Форсаж 5" ("Fast Five"), 2011

В новое десятилетие Джонсон зашел с козырей — присоединился к семье автофраншизы "Форсаж". Актер исполнил роль экранного противника героя Вина Дизеля, элитного спецагента Люка Хоббса.

"Форсаж 5", как и все последующие части франшизы, незамысловатое, но эффектное кино, в котором экшен затмевает слабость сюжета. Джонсон в образе сурового силовика идеально вписался в мир истории.

"Путешествие 2: Таинственный остров" ("Journey 2: The Mysterious Island"), 2012

Возвращение Джонсона к тропикам и приключенческому кино, с которого он так удачно стартанул на актерском пути. "Путешествие 2" — продолжение "Путешествия к центру Земли" 2008 года с Бренданом Фрэйзером, а также самостоятельная экранизация "Таинственного острова" Жюля Верна.

Джонсон исполнил роль отчима главного героя, который пускается вместе с пасынком в захватывающие приключения, налаживая попутно их непростые личные отношения. При бюджете в $79 млн в мировом прокате картина собрала почти 350 млн. Джонсон был вновь на коне (или на динозавре, если отталкиваться от волшебного мира истории).

"Кровью и потом: Анаболики" ("Pain & Gain"), 2013

Комфортная для Джонсона, но провокационная для зрителя черная комедия Майкла Бэя (того самого любителя пролетов камеры и ракурсов снизу вверх) про двух качков-неудачников, которые в 1995 году совершили ряд жестоких похищений, вымогательств, пыток и убийств. Пикантности сюжету придал тот факт, что картина основана на реальной истории, о чем на протяжении всего хронометража сам фильм неоднократно напоминает зрителям.

Джонсон снова поработал с Марком Уолбергом, с которым уже пересекался ранее в комедии Адама Маккея "Копы в глубоком запасе". Получилось резкое, напичканное тестостероном кино о плохих людях с плохими помыслами, которые в лучших традициях Достоевского несут наказание за совершенные преступления.

"Разлом Сан-Андреас" ("San Andreas"), 2015

Хохмы и шутки — хорошо, но кино про классического американского героя, который и в огонь, и в воду, и за штурвал вертолета, — лучше. В блокбастере Брэда Пейтона Джонсон исполнил роль пилота-спасателя, который во время чудовищного землетрясения должен выполнить профессиональный и личный долг: спасти мирное население и отыскать в общем хаосе свою дочь.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, но при этом будто бы изначально не претендовал на что-то большее. И пускай киноманы раздали на орехи авторам ленты, последних определенно утешили $500 млн мировых сборов.

"Футболисты" ("Ballers"), сериал, 2015–2019

Устав бросаться на горящие здания и убегать от невиданных чудовищ, Джонсон принял для себя новый вызов: решился на работу, в которой внешняя динамика уступает внутреннему накалу. "Футболисты" рассказывают о нелицеприятной изнанке американского футбола, а сам сюжет строится вокруг неудачливого игрока НФЛ, который всеми силами пытается ворваться и удержаться в мире большого спорта.

Сериал не только подсветил и без того яркую звезду Джонсона, но зажег новое имя: ушедший из профессионального спорта сын Дензела Вашингтона, Джон Дэвид Вашингтон, дебютировал в этом проекте как актер. А после случился и "Довод" Нолана, и "Малкольм и Мари" Левинсона.

"Моана" ("Moana"), 2016

Второй опыт озвучания Джонсона (первым был мультфильм "Планета 51"), в котором голосом актера заговорил полубог Мауи. Сам Джонсон не скрывал, что согласился на участие в проекте ради своих младших детей, которые во время разлуки с отцом могли бы включить мультфильм с его участием и узнать родителя по голосу.

Кстати, на роль полинезийского бога Мауи Джонсон был выбран не только благодаря своим внушительным габаритам, но и происхождению по линии мамы. В знак признания его заслуг перед самоанским народом и из-за дальнего родства с самоанскими вождями Джонсон получил дворянский титул Сейули от Малиетоа Танумафили II.

"Джуманджи: Зов джунглей" ("Jumanji: Welcome to the Jungle"), 2017

С затерянного острова в Тихом океане - прямиком в джунгли фантастического мира Джуманджи. Сиквел классической картины с Робином Уильямсом получился менее трогательным и душевным, но вполне себе неплохим бонусом.

Картина собрала в прокате под $1 млрд и стала одной из самых успешных в карьере Джонсона. Тем более что за год до этого вышли совсем уж стыдные и провальные "Спасатели Малибу", пошатнувшие, казалось бы, нерушимые позиции Джонсона.

"Борьба с моей семьей" ("Fighting with My Family"), 2019

Почти на протяжении 20 лет актерской карьеры Джонсон намеренно старался избегать рестлерской тематики, но на драмеди "Борьба с моей семьей" актер сдался. При этом в фильме Джонсон сыграл самого себя.

Трогательная картина Стивена Мерчанта — одновременно гимн и семье, и своим мечтам в отрыве от самых близких.

"Круиз по джунглям" ("Jungle Cruise"), 2021

Возвращение Джонсона в большое студийное кино для всей семьи. Как и некогда "Пираты Карибского моря", "Круиз по джунглям" создан на основе аттракциона в Диснейленде. Актер сыграл плутоватого капитана корабля, который зарабатывает на жизнь тем, что ловко управляет не только своим судном, но и людьми вокруг.

Конечно, всю эту спесь из него выбивают новоприбывшие попутчики в лице Эмили Блант и Джека Уайтхолла, и вместе им предстоит испытать себя на прочность, а свою дружбу — на искренность.

"Молодой Скала" ("Young Rock"), сериал, 2021–...

"Молодой Скала" — по факту памятник самому себе, в котором нет ни грамма самолюбования. Сериал иронично, нежно и с юмором рассказывает о становлении Джонсона, прошедшего путь от малоизвестного рестлера до одного из самых высокооплачиваемых (в 2018 году этот титул пополнил ряды его достижений) актеров Голливуда.

"Черный Адам" ("Black Adam"), 2022

Предстоящий супергеройский сольник Джонсона из киновселенной DC, где он исполнил роль Черного Адама — суперзлодея и антагониста Шазама, который после 500-летнего заключения в тюрьме решает вступить в бой со своим заклятым врагом.

Для Джонсона этот проект уникален по двум причинам: он наконец-то обзавелся личным супергероем (что в наши дни едва ли не главный признак настоящего успеха в Голливуде) и при этом сыграл стопроцентную противоположность своих привычных персонажей — лютого злодея.