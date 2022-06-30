Михалков назвал голливудские фильмы зрелищем без смысла

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелища. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла»,