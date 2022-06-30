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2 часа назад

Никита Михалков назвал голливудские фильмы зрелищем без смысла

Слово и Делоиещё 4

Режиссер Никита Михалков считает, что российскомукинематографу не нужно пытаться подражать Голливуду, поскольку эти попытки не увенчаются успехом. Причем, причина кроется не в возможностях и уровне артистов. Михалков обратил внимание, что российские и иностранные режиссеры при работе над фильмом преследуют абсолютно разные цели, именно поэтому заимствование идеи для какой-либо картины не принесет успеха.

Михалков назвал голливудские фильмы зрелищем без смысла
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом»,

— заметил артист.

Никита Михалков считает, что Голливуд искусственно заставилдумать зрителя, что их фильмы — лучшие. Однако при более детальном их рассмотрении можно заметить, что в них сделана ставка на картинку, а не на сюжет и смысл.

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелища. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла»,

— цитирует Михалкова РИА Новости.

Актеры,Терминатор,Никита Михалков,
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