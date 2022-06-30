Михалков назвал голливудские фильмы зрелищем без смысла

Режиссер Никита Михалков считает, что российскомукинематографу не нужно пытаться подражать Голливуду, поскольку эти попытки не увенчаются успехом. Причем, причина кроется не в возможностях и уровне артистов. Михалков обратил внимание, что российские и иностранные режиссеры при работе над фильмом преследуют абсолютно разные цели, именно поэтому заимствование идеи для какой-либо картины не принесет успеха.
«Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы — другие, мы — о другом»,
— заметил артист.
Никита Михалков считает, что Голливуд искусственно заставилдумать зрителя, что их фильмы — лучшие. Однако при более детальном их рассмотрении можно заметить, что в них сделана ставка на картинку, а не на сюжет и смысл.
«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелища. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла»,
— цитирует Михалкова РИА Новости.