Почему жизнь Вивьен Ли стала трагедией

Блистательная Скарлетт О’Хара навсегда стала культовый героиней, а сыгравшая ее актриса — символом целой эпохи

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Она мечтала быть актрисой с трех лет. Хотя слово «мечта» не совсем подходит упорной и своенравной Вивьен Ли. Она знала! Еще будучи малышкой, знала, что покорит экран и станет звездой.

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Рожденная и жившая в Индии до семи лет, Вивьен отличалась от чопорных английских ровесниц вспыльчивостью и желанием отстаивать свое мнение. Родителям даже пришлось отдать девочку в школу при монастыре: они рассчитывали, что там ее характер станет мягче, а мечты об актерской карьере рассеются, как многие юношеские грезы. Но этого не произошло: Ли осталась верна себе — она станет артисткой, будет знаменитой.

После первого же спектакля «Маска добродетели» о Вивьен заговорила вся Великобритания. Публика была в восторге от ее красоты и таланта, казалось, она не играла, а жила на сцене. Так и было. Именно эта способность с головой погружаться в роль и становиться героиней, которую исполняет, во многом погубила блистательную Вивьен Ли.

В начале тридцатых актриса встретила главную любовь своей жизни — Лоуренса Оливье. Сидя в зале на спектакле с участием артиста, Ли восторженно произнесла: «Я выйду за него замуж!». Так и произошло. Правда, для этого потребовалось почти восемь лет — супруги Вивьен и Лоуренса наотрез отказывались давать им развод.

Главная страсть — кино

Вивьен мечтала о семье, детях и счастье, но все это не могло сравниться с ее страстью к кино. К 1938 году она уже сыграла в десяти фильмах, но настоящий звездный час актрисы еще не настал. Продюсеры искали идеальную артистку для роли Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром».

На кастингах присутствовала сама Маргарет Митчелл, вместе с режиссером она отсмотрела больше тысячи кандидаток. Но никто не был достаточно хорош для Скарлетт, пока в комнату не вошла Вивьен. Она была так очаровательна, что команда тут же утвердила ее на роль.

На съемках Ли работала на износ: ее смены длились по 14 часов, она искренне рыдала, когда репетировала драматическую сцену. Она была так истощена, что, снимаясь в эпизоде, где Скарлетт видит сожженное семейное гнездо, упала на колени, ее вывернуло, после чего Вивьен потеряла сознание. Эта сцена вошла в финальную версию фильма.

Тогда никто и не мог представить, что сияние Ли и внезапные перемены ее настроения связаны с биполярным расстройством: периоды невероятной активности сменялись у актрисы полным упадком сил. Но она продолжала работать на износ.

За роль Скарлетт О’Хара Вивьен Ли получила «Оскар», став первой британской актрисой, удостоенной этой награды.

Она успела исполнить роли Клеопатры, Офелии, Джульетты и Леди Макбетт. Вивьен знал и любил весь мир.

Болезнь аристократов и безумие

Во время войны Вивьен отправилась в Африку, чтобы участвовать в благотворительной миссии. Она приехала, чувствуя, что с ней происходит что-то странное. Близкие и врачи решили, что это состояние связано с усталостью и тяжелой работой.

Гораздо позже выяснилось, что Ли заразилась туберкулезом. Лечение странно влияло на Вивьен, она была подвержена приступам безумия. Она бросалась на мужа с кулаками, а потом ничего не помнила, страдала от резких перепадов настроения — от эйфории до упадка сил — и устраивала сцены прямо на съемочной площадке.

Состояние Вивьен стало в разы тяжелее, когда она сыграла в пьесе «Трамвай 'Желание».

«9 месяцев я была Бланш Дюбуа, и она до сих пор управляет мной. Она трагическая фигура, и я понимаю ее. Но, играя ее, я погружаюсь в безумие!» — сетовала Вивьен.

Кроме того, Ли начала замечать, что болезнь и возраст начали менять ее внешность, а ослепительной красотой она гордилась. В очередном приступе Вивьен попросила убрать все зеркала и перестала выходить из дома.