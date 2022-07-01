Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
48 минут назад

Дэймон и Аффлек приступили к съемкам фильма о Nike

Inc-News

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек приступили к съёмкам фильма о спортивной компании NikeСюжет будет строиться вокруг заключения многомиллионного контракта со звездой NBA Майклом Джорданом.

Дэймон и Аффлек приступили к съемкам фильма о Nike
Фото:  Inc-News Inc-News

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вернулись к работе. Давние друзья и коллеги попали в объектив фотокамер в Лос-Анджелесе на съёмках пока неназванного фильма о компании Nike. Они прогуливались по улице с баночками диетической Coca-Cola, одетые по моде 80-х годов прошлого века.

Дэймон и Аффлек написали сценарий, а также решили спродюсировать и сыграть главные роли в этой спортивной драме. Производственные расходы на себя взяли Amazon Studios и Skydance Sports. Фильм расскажет о перипетиях сотрудничества Nike со звездой NBA Майклом Джорданом, которое привело к заключению в 1984-м году спонсорского контракта на огромную сумму.К этому дню знаменитый в прошлом баскетболист успел получить от производителя более $3 миллиардов. Эта сделка до сих пор остаётся самой дорогостоящей в истории спорта.

Актеры,Майкл Джордан,Бен Аффлек,Мэтт Деймон,Coca-Cola,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители