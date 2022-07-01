Дэймон и Аффлек приступили к съемкам фильма о Nike

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вернулись к работе. Давние друзья и коллеги попали в объектив фотокамер в Лос-Анджелесе на съёмках пока неназванного фильма о компании Nike. Они прогуливались по улице с баночками диетической Coca-Cola, одетые по моде 80-х годов прошлого века.

Дэймон и Аффлек написали сценарий, а также решили спродюсировать и сыграть главные роли в этой спортивной драме. Производственные расходы на себя взяли Amazon Studios и Skydance Sports. Фильм расскажет о перипетиях сотрудничества Nike со звездой NBA Майклом Джорданом, которое привело к заключению в 1984-м году спонсорского контракта на огромную сумму.К этому дню знаменитый в прошлом баскетболист успел получить от производителя более $3 миллиардов. Эта сделка до сих пор остаётся самой дорогостоящей в истории спорта.