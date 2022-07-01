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45 минут назад

Звезда сериала «Корона» подверглась преследованию

Lenta.ru

38-летняя звезда сериала «Корона», английская актриса Клэр Фой подверглась преследованию и угрозами изнасилования. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда сериала «Корона» подверглась преследованию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В четверг, 30 июня, состоялось судебное разбирательство по делу о преследовании артистки и угрозах в ее адрес. Сообщается, что в ноябре 2021-го 39-летний мужчина по имени Джейсон Пенроуз начал заваливать звезду сериала «Корона» электронными письмами, в которых он то предлагал ей начать отношения с ним, то угрожал изнасилованием.

Всего мужчина прислал свыше тысячи писем, после чего артистка и ее представитель заблокировали адрес его электронной почты.

На этом сталкинг не закончился: в декабре прошлого года Пенроуз попытался проникнуть в дом Фай в Лондоне, а также, не останавливаясь, звонил ей в дверь, после чего актриса была вынуждена вызвать полицию.

Сторона обвинения в зале суда добавила, что действия Пенроуза представляли «значительный риск» для жизни актрисы. Теперь мужчине предстоит пройти психологическую экспертизу, после чего суд рассмотрит вопрос о запрете приближения Пенроуза к Фой.

Актеры,Клэр Фой,
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