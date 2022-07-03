Актер Дмитрий Ячевский о своей жизни и карьере

Российский и советский актер Дмитрий Кириллович Ячевский 3 июля отметил юбилей – 60 лет. В юности он не сразу поступил в ГИТИС, побывал почти в пекле, на Чернобыльской АЭС. Окончив в 1985 году ГИТИС, Дмитрий много лет работает ведущим актером Московского драматического театра "Сфера". Накануне юбилея артист дал интервью "Ревизору.ru".

Фото: Ревизор Ревизор

Дмитрий, можно сказать, что жизнь удалась?

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Я с детства мечтал быть актёром. И это мне удалось. С другой стороны, я воспринимаю этот день рождения, юбилей как некоторое недоразумение, предательство со стороны природы. Кажется, все было недавно, первые спектакли, первые съёмки. И тут - бац! Я не склонен подводить итоги, отшучиваюсь, что слишком молод. У меня вся жизнь впереди!

На сколько лет себя чувствуете?

Мне кажется, где-то я застопорился в районе сорока. Иногда чувствую себя студентом, который делает всякие неразумные вещи, иногда ощущаю себя более взрослым человеком, у которого ответственность. Первое звание "Заслуженный артист" я получил в 35 лет. Это было для меня шоком. Помню, уговаривал Екатерину Ильиничну Еланскую, моего главного режиссёра, моего, во многом, учителя, не рекомендовать меня на это звание, для меня это было равносильно подведению итогов жизни. Но Екатерина Ильинична не послушала и велела мне ехать получать документ в Министерство культуры. А когда через десять лет, в сорок пять, она сказала: "Дмитрий, а теперь вы - Народный артист Российской Федерации"я умолял на коленях. Я реально думал, что так не может быть. У меня вся жизнь впереди, всё только начинается, а тут итог, какие-то обязательства. Она говорит: "Да нет никаких обязательств! Отвечайте на вопрос о том, как получили звание - доигрался!" Я вот так с тех пор так и отвечаю.

Вы ведь поступили в ГИТИС не с первого раза? В юности пришлось поработать и садовником, и техником - лаборантом.

Артистом я решил стать со второго класса. Я очень хорошо помню этот момент. Когда всем на новогоднем утреннике раздавали роли. Главная роль - пионер, который летел к звёздам, потом были всякие снежинки, грибочки. А я в тот момент был пухлым ребенком и визуально на роль пионера я никак не подходил. Но мне хотелось сыграть. Я помню это горькое разочарование от того, что меня не выбрали. И тогда-то во мне зародилось желание получить рано или поздно роль "пионера Вани" и работать над собой. К концу десятого класса я определил свою судьбу окончательно, понял, что быть мне артистом. Тем более, что считать я не умею. Физика приводит меня в уныние. Математика меня доводит «до белого каления» и бесит.

Гуманитарий!

Но в моей семье мама и папа были научными работниками и им хотелось, чтобы я продолжал их стезю. Моё решение стать артистом, конечно, их раздражало и очень волновало. Говорили: "Ну хорошо. Ты сначала получи профессию, а потом будь артистом". Стань там токарем или инженером, а потом пой или пляши. Я был в семье первый отщепенец, который решил себя связать с иллюзорным, прекрасным и великим искусством.

Но был же дедушка у вас, творческий человек, который повлиял!

Да, дедушка очень повлиял. По профессии учитель, он писал стихи, басни, рассказы, дедушка играл где-то на десятке музыкальных инструментов. И он писал прекрасные картины. Такой вот творческой личностью я воспитывался, жил у дедушки с бабушкой, а мама приезжала в гости. Родители конечно сказали свое слово, когда узнали, что я хочу быть артистом.

Папа меня спросил: "А что ты любишь?". Я сказал: "Ну я люблю путешествовать". "Есть замечательный факультет, на котором воспитывают географов. Я договорюсь. Иди на прослушивание. Если тебя не возьмут, то делай, что хочешь". Папа договорился со своим другом-преподавателем, я пришел на экзамен. Мне показали карту, предложили показать, где находится Зимбабве, потом Чили. Афганистан я начал искать в Южной Америке. Я прекрасно знал ответы, но сознательно завалил экзамен, пришёл домой и сказал: "Я провалился. Все нормально, да? Теперь я иду в артисты". В первый год в театральный я не поступил. Помню, как пришел домой и рыдал, а бабушка с дедушкой меня успокаивали. Я думал, что жизнь моя кончилась. В шестнадцать лет.

Мама сказала: "Надо найти тебе работу". В Советском Союзе была статья за "тунеядство". На следующий год я снова не поступил. Всё! У меня армия, у меня трагедия, я бездарный артист, я никому не нужен. И тут мне говорят: "Подожди, подожди, в "ГИТИСЕ" организована кафедра эстрадного искусства. Набирают артистов. Специальность - актёр театра, кино, музыкального театра, разговорных жанров эстрады". И я очень легко поступаю туда. Все 5 лет были замечательные педагоги. Моим художественным руководителем стал Борис Сергеевич Бурунов. Великий и неповторимый конферансье, деятель, личность.

Вы пришли на работу в театр из армии. Как это повлияло на творческую личность?

Армия помогла моему "я", актёрскому, человеческому. Это более глубокий, более серьёзный план, ощущение мира. Я перестал быть весёлым мальчишкой из ГИТИСА, я стал умнее, серьёзнее. Да, конечно, мне жалко этих полутора лет. Но в результате я счастлив, что они были.

В 1985 году я закончил "ГИТИС" и меня призвали в армию. Диплом получил прямо в коридоре института. Дожидаться официального вручения диплома в военкомате не позволили, нужно было срочно ехать в приёмный пункт. Отслужив 1,5 года вернулся в Москву. Собственно, все мои однокурсники уже были как-то устроены. Мне устроиться помогла мой педагог, мастер моего курса ГИТИСА Натэлла Хаджимуратовна Бритаева, она подготовила меня к показу. И еще мне очень помогла в тот момент моя постоянная партнёрша по нашему курсу Лариса Белогурова - такая замечательная актриса кино. Она считалась одной из самых красивых актрис советского кино.

Вы ведь сразу попали в театр "Сфера"?

Знаете, судьба подарила мне счастливый случай. В 1983 наш педагог по "Современному музыкальному театру" сказала: "Идите смотрите, появился новый певец на эстраде, который делает то, что никто не делает у нас, его зовут Валерий Леонтьев". И мы пошли тогда в Дом культуры гостиницы "Турист", где должен был пройти концерт Валерия Леонтьева. Но он не состоялся, повесили объявление: "Увы, в связи с творческими проблемами концерт отменяется. И сегодня на сцене Дома культуры в гостинице "Турист" состоится спектакль "Московского драматического театра" студии "Сфера" - "Письма к незнакомке". В спектакле участвуют Васильева и Вестник». Ну не уходить же. И мы пошли. И спектакль на меня произвёл сильное впечатление. Таким образом, вариант, куда идти, кому показываться, где работать для меня не возникал. Так "Сфера" же. Вот "Сфера"! И я пришёл к Екатерине Ильиничне Еланской.

Она сразу вас взяла в театр?

Нет, она посмотрела на меня и сказала: "Посмотрите наш спектакль". Я просмотрел очень много спектаклей. Был в восторге. Потому что форма театра, способ общения со зрителями, драматургия – все было прекрасно. То, что делали актеры кардинально отличалось от всей стилистики советского театрального искусства города Москвы. От "Театрального романа" Михаила Булгакова до "До третьих петухов"» Василия Шукшина. Чингиз Айтматов "Прощай, Гульсары!". Это такая мощная драматургия! Такая замечательная игра актеров. Татьяна Доронина, Евгения Симонова, Евгений Вестник, просто не перечислить всех этих звёзд. Мне очень-очень понравилось. Мы с Ларисой Белогуровой, я помню очень хорошо, 30 декабря 1986 года пришли на показ. Слышал меня обсуждали: "Хороший артист, неплохой актёр. Что-то в нём есть. Но что-то он такой грустный…". А второй артист говорит: "Ну что ты хочешь? Парень только что из армии дембельнулся. Что ему веселиться?" 30 Декабря 1986 года я был принят на работу в театр "Сфера". Это был год тигра и по гороскопу я тигр.

Во время службы в армии вы участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, какова была ваша роль?

Я служил в армии в Ансамбле песни и пляски Московского Военного Округа, был ведущим и артистом хора. Условно ведущим хора. Я выходил и говорил: "Выступает ансамбль "песни и пляски". И так далее… Кстати, проходил несколько прослушиваний. Я в ГИТИС поступил с двух туров. А в Ансамбль песни и пляски мы с моим однокурсником прошли 4 тура. Вот такие боевые советские солдатики. Но когда произошла эта катастрофа, то наш ансамбль был первым коллективом артистов, которых послали в Чернобыль поднимать боевой дух ребят, которые руками, лопатами, вертолетами разгребали последствия аварии. Мы выехали туда через полтора месяца после взрыва и провели там неделю.

В самом пекле этом неделю?!

Мы были в километре от зоны. Нас отвозили на грузовиках петь, выступать. И поскольку радиация была вокруг нас, то мы, собственно говоря, были признаны государством ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Последствия радиации сказываются?

Ну, например, у меня давно уже вставные зубы.

Вы видели фильмы об этой аварии? Как их оцениваете?

Меня приглашали участвовать в нашем сериале о Чернобыльской АЭС, не сложилось по времени. Видел фильм, снятый HBO. Тяжеловато вспоминать дни, проведённые в Чернобыле, но я их хорошо помню. Там было щемящее чувство безысходности. Рядом смерть отсроченная, в метре. "Вот тропочка, только по ней ходите. Знаете, у нас тут пошёл в лес солдат. Зашёл по малой нужде. Ну и что? Сейчас в госпитале лежит". Радиация — это туман, которого не видно. Вот в яму солдат спустился, а из нее уже не вышел, был такой уровень радиации, который не позволил ему даже подняться. Сериал очень хороший. Показано то, что было. Вот только никто нам, солдатам-срочникам, не предлагал так много водки пить.

Как относитесь к специальной военной операции?