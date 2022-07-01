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16 минут назад

Адвокат Брюса Уиллиса рассказал о желании актера играть в кино вопреки болезни

Lenta.ru

Адвокат американского актера Брюса Уиллиса Мартин Сингер заявил, что его клиент хотел продолжать играть в кино вопреки болезни. Его слова передает The Mirror.

Адвокат Уиллиса рассказал о его желании играть в кино вопреки болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мой клиент продолжал работать после того, как ему поставили диагноз, потому что он хотел сниматься в кино и был в состоянии это делать»,

— рассказал Сингер. Адвокат высказался после сообщений о том, что продюсер Уиллиса Рэндолл Эмметт якобы продолжал работать с актером, зная о его заболевании.

Ранее LA TImes сообщало, что Эмметт, который работал с Уиллисом в нескольких проектах, знал о заболевании актера, но позволил ему продолжать съемки. Во время работы над фильмом «Полночь на злаковом поле» (2021) продюсер сказал своей тогдашней невесте Лале Кент: «Я так больше не могу. Это очень грустно. Брюс не может вспомнить ни одной из своих реплик. Он не знает, где находится».

Впоследствии Эммет заявил, что ему было неизвестно «о каком-либо ухудшении здоровья Уиллиса».

В марте стало известно о том, что Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем. У артиста диагностировали афазию. Это состояние затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.

Актеры,Брюс Уиллис,
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