Депп не намерен мириться с Дисней даже за 301 миллион долларов

Поклонники до сих пор мечтают вновь увидеть Джонни Деппа (Johnny Depp) в роли капитана Джека Воробья. К сожалению, судя по всему, этому не суждено сбыться, так как ни Disney, ни актер не готовы поставить точку в личных распрях и согласиться подарить поклонникам новую часть приключений знаменитого пирата. Впрочем, Деппа точно нельзя в этом винить.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что компания Disney «очень заинтересована в налаживании отношений с Джонни Деппом». Сообщалось, что они готовы предложить актеру контракт на 301 миллион долларов в качестве извинения и чтобы тот смог громко вернуться в индустрию после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд (Amber Heard).

«Корпорация отправила ему подарочную корзину с очень трогательным письмом, но я не знаю, насколько ему это все понравилось. Но студия уже подготовила для него черновой вариант сценария фильма с Джеком Воробьем — так что они очень надеются, что Джонни простит их и вернется к роли своего культового персонажа»,

— рассказал один из представителей студии.

Тем не менее, представитель Деппа во время интервью заявил, что все эти слухи о возвращении актера к роли «придуманы». Сам Джонни признался, что считает поведение Disney во время известных событий нескольких прошлых лет очень некрасивым, так как они продолжали получать деньги с того, что стало популярным благодаря ему, но пытались всячески откреститься от его причастности.

«Они не убрали моего персонажа из тематических парков. Они не перестали продавать игрушки капитана Джека Воробья. Они продолжали делать на всем этом деньги»,

— сказал актер в своем заявлении.