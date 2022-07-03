Киану Ривз примет участие в съемках сериала о "Формуле-1"

Актер Киану Ривз примет участие в съемках документального сериала о гонках "Формула-1". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сюжет сериала расскажет историю ухода Honda из "Формулы-1" в 2008 году и победы команды Braun GP, которая выступала без денег, но выиграла чемпионат в 2009 году. Уточняется, что сериал будет состоять из четырех серий. Ривз начал общаться с главными действующими лицами истории: чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, его напарником Рубенсом Баррикелло, экс-президентом "Феррари" Лукой ди Монтедземоло, руководителем и владельцем "Брауна" Россом Брауном.