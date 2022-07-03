Киану Ривз примет участие в съемках сериала о "Формуле-1"

Актер Киану Ривз примет участие в съемках документального сериала о гонках "Формула-1". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Сюжет сериала расскажет историю ухода Honda из "Формулы-1" в 2008 году и победы команды Braun GP, которая выступала без денег, но выиграла чемпионат в 2009 году. Уточняется, что сериал будет состоять из четырех серий. Ривз начал общаться с главными действующими лицами истории: чемпионом 2009 года Дженсоном Баттоном, его напарником Рубенсом Баррикелло, экс-президентом "Феррари" Лукой ди Монтедземоло, руководителем и владельцем "Брауна" Россом Брауном.
Ранее папарацци засняли Киану Ривза у витрины ювелирного магазина Irene Neuwirth в Лос-Анджелесе. актер рассматривал кольца с бриллиантами, аквамарином и жемчугом. Сообщается, что он потратил около 40 минут на выбор украшения и, судя по всему, ушел не с пустыми руками. Это спровоцировало слухи о помолвке с его возлюбленной 48-летней художницей и скульптором Александрой Грант.