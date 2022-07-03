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1 час назад

72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в "Аватаре-2"

Газета.Ru

Стала известна роль актрисы Сигурни Уивер в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды». В возрасте 72 лет она сыграла дочь-подростка главных героев Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Солдана). Студия Disney показала первые кадры с героиней.

72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в "Аватаре-2"
Фото: Газета.руГазета.ру

В оригинальном фильме Уивер исполнила роль ученой Грэйс Августин. Актриса смогла воплотить образ подростка благодаря современным технологиям. По словам Кэмерона, она легко помолодела на 60 лет и не выходила из образа в течение съемок.

«Сигурни просто взяла и помолодела. Она стала выглядеть моложе, у нее появилось больше энергии, и она ни разу не вышла из образа Кири за весь период съемок. У нее даже были румянец на лице, легкая походка и озорной дух», — сказал режиссер.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что известно о грядущем блокбастере «Аватар 2», действие которого развернется под водой. Мировая премьера ленты запланирована на 16 декабря 2022 года.

Актеры,Сэм Уортингтон,Сигурни Уивер,Джеймс Кэмерон,
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