72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в "Аватаре-2"

Стала известна роль актрисы Сигурни Уивер в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды». В возрасте 72 лет она сыграла дочь-подростка главных героев Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Солдана). Студия Disney показала первые кадры с героиней.
В оригинальном фильме Уивер исполнила роль ученой Грэйс Августин. Актриса смогла воплотить образ подростка благодаря современным технологиям. По словам Кэмерона, она легко помолодела на 60 лет и не выходила из образа в течение съемок.
«Сигурни просто взяла и помолодела. Она стала выглядеть моложе, у нее появилось больше энергии, и она ни разу не вышла из образа Кири за весь период съемок. У нее даже были румянец на лице, легкая походка и озорной дух», — сказал режиссер.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что известно о грядущем блокбастере «Аватар 2», действие которого развернется под водой. Мировая премьера ленты запланирована на 16 декабря 2022 года.