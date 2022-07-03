72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в "Аватаре-2"

«Сигурни просто взяла и помолодела. Она стала выглядеть моложе, у нее появилось больше энергии, и она ни разу не вышла из образа Кири за весь период съемок. У нее даже были румянец на лице, легкая походка и озорной дух», — сказал режиссер.