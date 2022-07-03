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3 часа назад

Актер "Ленкома" Збруев заявил о "грязно вредящих театру" артистах

Газета.Ruиещё 1

Старейший артист "Ленкома" Александр Збруев заявил, что в труппе есть актеры, которые вредят театру. По его словам, они "настраивают труппу и говорят какую-то чушь, которая через сарафанное радио распространяется дальше". В интервью сайту kp.ru артист отказался называть имена этих людей.

Актер "Ленкома" заявил о "грязно вредящих театру" артистах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Как с ними поступать, я не знаю. Не выгонять же их? Они неплохие артисты, у них были творческие удачи, но вредить театру — это безобразие, это грязно и некрасиво. Это ужасно",

— сказал Збруев.

Несмотря на сложности, "Ленком" продолжает работать под руководством Марка Варшавера. Параллельно идет суд между театром и актрисой Александрой Захаровой за авторские права на спектакли ее отца Марка Захарова.

Некоторые актеры труппы не согласны с позицией Варшавера, который не ладит с наследницей Захарова. При этом, по словам Збруева, Варшавер "никого из коллектива не оставляет в беде". Ранее стало известно, что дочь Марка Захарова судится за права на 4 спектакля.

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