Как сложилась судьба звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано

Сериал «Зачарованные» прославил главных звезд проекта на весь мир. Однако в родной Америке некоторые из актеров был популярны и до съемок в истории про трех сестричек ведьм. К примеру, Алисса Милано завоевала любовь зрителей, будучи еще совсем ребенком.

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От милой девочки до роковой красотки

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На будущую известность актрисы в немалой степени повлиял интерес ее родителей к сцене. Звезда с самого детства посещала бродвейские спектакли, мечтая оказаться на месте артистов. Так оно вскоре и случилось. Уже в восемь лет Алисса дебютировала в «Вознаграждении Тони», а потом играла в пьесах «Джейн Эйр» и «Тендерное предложение».

На экране Милано впервые появилась в 11 лет. Ситком «Кто здесь босс?» об отце-одиночке, устроившегося домработником в особняк к бизнесвумен, прославил юную актрису на всю страну. По сути, Алисса росла на глазах у телезрителей. Одаренную девочку быстро заметили, и вскоре ее фильмография пополнилась новыми проектами. К примеру, «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.

На самом деле, Милано была сокровищем для режиссеров. Талантливая, красивая, музыкальная — будучи подростком, звезда записала пять альбомов в Японии. Один из дисков, между прочим, достиг уровня платинового. Кроме того, именно Алисса стала прототипом Ариэль из знаменитой диснеевской «Русалочки». Можно представить, какая популярность была у Милано уже к 1989 году, когда мультипликационный фильм вышел на широкие экраны.

Учитывая все проекты, в которых участвовала Алисса, у публики она ассоциировалась с нежными и девчачьими образами. Так что, когда актриса внезапно сменила амплуа и согласилась сыграть в фильмах категории 18+, многие были очень удивлены таким поворотом событий. Тогда копилка лент Милано пополнилась картинами «Смертные грехи», «Объятия вампира» и «Ядовитый плющ 2: Лили». Но и привычные для себя сериалы Алисса не забрасывала. Ее можно увидеть, к примеру, в «мыльной опере» «Мелроуз Плейс».

«Зачарованные»

Не все знают, но Милано не должна была участвовать в проекте, снятого по идее Констанс Бердж. Роль младшей Холливелл в пилотном выпуске исполняла актриса Лори Ром, однако она сразу покинула каст. Тогда продюсеры срочно отправили кассеты с отснятым материалом Милано. Та, в свою очередь, сразу поняла, какой успех ждет «Зачарованных», и согласилась стать Фиби. От этого амплуа звезда не может избавиться и по сей день.

Но слава сериала о ведьмах никогда не мешала Алиссе. Наоборот, она всегда чувствовала себя гармонично в этом проекте. К примеру, когда обстановки на съемочной площадке накалилась из-за постоянных ссор с Шеннен Доэрти, именно исполнительница роли Прю покинула сериал. Вместе с Мари Холли Комбс Алисса играла Зачарованную на протяжении всех восьми лет, что просуществовал проект.

Вообще, нет ничего удивительного в том, что Милано до конца продержалась в «Зачарованных». Благодаря роли Фиби об актрисе узнали во всем мире. Да и по мере развития сюжета героиня Алиссы постоянно менялась, так что звезда могла примерять на себя разные типажи. Так, в первом сезоне проекта Милано отыгрывала только вышедшую из подросткового возраста девушку, которая не знала, что хочет от жизни.

Одевали Алиссу соответствующе: молодежные наряды, банданы и так далее. Затем Фиби поочередно встречает главную любовь всей своей жизни, находит призвание (кроме ведьмовского), теряет сестру и играет свадьбу. В этом временном отрезке младшая Холливелл становится более женственной, меняет гардероб и экспериментирует со стрижками.

После финала «Зачарованных» Милано продолжила сниматься в других проектах. Но, ожидаемо, ни один из них не принес ее такой славы, как сериал Аарона Спеллинга. Но поклонники Алиссы все равно продолжали смотреть новинки с ее участием. К примеру, многим понравились «Любовницы».

Личная жизнь

Алисса постоянно была на прицеле у папарацци, которые хотели застать ее с мужчинами. В прессе ходило много слухов о романах актрисы. В разное время Милано сводили с Джастином Тимберлейком Джулианом Макмэхоном, Брайаном Краузе. Последние два артиста сами снимались в «Зачарованных», так что здесь сплетни были ожидаемыми. Примечательно, что связь с исполнителем роли Лео в проекте Алиссе приписывали даже тогда, когда она вышла замуж за музыканта Синджана Тейта.

До первого супруга у Милано были серьезные отношения с коллегой по цеху Скоттом Вульфом. Несмотря на все меры предосторожности, звезда забеременела от бойфренда. Тогда, ни секунды не сомневаясь, Алисса сделала аборт. Вообще, в личной жизни актрисы было немало грустного, но Милано всегда предпочитала смотреть только вперед.

Вскоре после финала «Зачарованных» знаменитость вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари. От него звезда родила сначала сына Майло Томаса, а затем и дочь Элизабеллу Дилан. Спустя несколько лет после появления младшей наследницы Алисса вышла из декрета и возобновила съемки, появившись в комедии «Жаркое американское лето: 10 лет спустя».

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