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20 минут назад

Михалкова и Бурковский сыграют в фильме о рекордном путешествии Конюхова

Газета.Ru

К актерскому составу фильма «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре присоединились Анна Михалкова и Андрей Бурковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

Михалкова и Бурковский сыграют в фильме о путешествии Конюхова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки фильма проходят в Москве и Дагестане, также в них принимают участие Евгений Ткачук и Даниил Воробьев.

Российский путешественник Федор Конюхов в 2016 году совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, это стало мировым рекордом и послужило основой для сюжета фильма «Повелитель ветра».

Работа над фильмом началась еще весной, режиссерское кресло проекта занял Игорь Волошин, главную роль исполняет Федор Бондарчук. Конюхов одобрил съемки. «Путешествия — это мой образ жизни, способ познавать нашу планету, себя, других людей, расширить пределы представлений человека о том, что он может. Съемки кино — тоже своего рода путешествие, а любое путешествие — это результат долгой и тщательной подготовки. И очень интересно будет увидеть, каким получится это кино», — говорит путешественник.

Актеры,Даниил Воробьев,Федор Конюхов,Анна Михалкова,Игорь Волошин,Андрей Бурковский,Евгений Ткачук,Федор Бондарчук,
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