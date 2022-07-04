Михалкова и Бурковский сыграют в фильме о путешествии Конюхова

К актерскому составу фильма «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре присоединились Анна Михалкова и Андрей Бурковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.
Съемки фильма проходят в Москве и Дагестане, также в них принимают участие Евгений Ткачук и Даниил Воробьев.
Российский путешественник Федор Конюхов в 2016 году совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, это стало мировым рекордом и послужило основой для сюжета фильма «Повелитель ветра».
Работа над фильмом началась еще весной, режиссерское кресло проекта занял Игорь Волошин, главную роль исполняет Федор Бондарчук. Конюхов одобрил съемки. «Путешествия — это мой образ жизни, способ познавать нашу планету, себя, других людей, расширить пределы представлений человека о том, что он может. Съемки кино — тоже своего рода путешествие, а любое путешествие — это результат долгой и тщательной подготовки. И очень интересно будет увидеть, каким получится это кино», — говорит путешественник.