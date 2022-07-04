Михалкова и Бурковский сыграют в фильме о путешествии Конюхова

К актерскому составу фильма «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре присоединились Анна Михалкова и Андрей Бурковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures Studio.

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Съемки фильма проходят в Москве и Дагестане, также в них принимают участие Евгений Ткачук и Даниил Воробьев.

Российский путешественник Федор Конюхов в 2016 году совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней, это стало мировым рекордом и послужило основой для сюжета фильма «Повелитель ветра».