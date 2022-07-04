Актриса театра и кино дала рекомендации по избавлению от токсичных мыслей

«Беспокоиться о том, что вы не совершенны во всем — пустая трата времени. Вместо этого думайте о жизни, как о непрерывной эволюции, в которой все постоянно меняется, а также не бойтесь совершать ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — сказала она.