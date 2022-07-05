Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
2 часа назад

Дочь Юлии Пересильд получила главный приз на международном кинофестивале в Испании

Inc-News

Старшая дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в испанской Торревьехе13-летняя Аня исполнила роль девочки-альбиноса в картине «Тибра» режиссера Анны Гороян.

Дочь Пересильд получила главный приз на кинофестивале в Испании
Фото: Inc-NewsInc-News

Ее героиня становится единственным свидетелем таинственного исчезновения подруги, которая по ходу фильма невольно влюбляется в главного подозреваемого.

В российский прокат «Тибра» выйдет в сентябре этого года. Помимо дочери Юлии Пересильд в ней зрители увидят Викторию Исакову, Василису Савкину, Артема Быстрова, Влада Коноплева и ряд других известных актеров.

Актеры,Артем Быстров,Юлия Пересильд,Виктория Исакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители