Дочь Пересильд получила главный приз на кинофестивале в Испании

Старшая дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в испанской Торревьехе13-летняя Аня исполнила роль девочки-альбиноса в картине «Тибра» режиссера Анны Гороян.

Ее героиня становится единственным свидетелем таинственного исчезновения подруги, которая по ходу фильма невольно влюбляется в главного подозреваемого.

В российский прокат «Тибра» выйдет в сентябре этого года. Помимо дочери Юлии Пересильд в ней зрители увидят Викторию Исакову, Василису Савкину, Артема Быстрова, Влада Коноплева и ряд других известных актеров.