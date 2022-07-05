15 актеров, чьи роли "пропадали" из финальных версий фильмов

Накануне мировой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» сыгравшая в картине звезда «Игры престолов» Лина Хиди оказалась в центре скандала — роль актрисы полностью вырезали из финальной версии ленты, а ее бывшее агентство теперь через суд требует от артистки $1,5 млн комиссионных. «Газета.Ru» вспоминает 15 случаев «исчезновения» актеров из финальных версий фильмов.

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Лина Хиди, "Тор: Любовь и гром"

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Новый "Тор" имеет все шансы стать рекордсменом по числу выбывших из проекта уже отснявшихся в нем артистов. О том, что Хиди, сыгравшая в блокбастере довольно крупную роль, не появится в финальной версии фильма, стало известно в конце июня. Помимо Хиди, из фильма "пропали" сюжетные линии с героями Питера Динклэйджа (коллеги Хиди по "Игре престолов") и Джеффа Голдблюма. Об их участии в картине рассказал Кристиан Бэйл, исполнивший роль злодея Горра.

"В этом фильме я поработал с Питером Динклэйджем, которого нет в финальной версии фильма, но должен сказать, что он просто фантастический. Я также работал с Джеффом Голдблюмом, но его тоже нет в финальной версии. Как видите, многие материалы оказываются выкинуты, хотя это прекрасные и блестящие работы моих коллег",

— отметил Бэйл в интервью YouTube-каналу Prensa Escenario. Причины такого массового избавления от актеров режиссер фильма Тайка Вайтити не раскрывает.

Роберт Паттинсон, "Ярмарка тщеславия"

На заре своей карьеры Паттинсон получил роль сына героини Риз Уизерспун в экранизации романа Уильяма Теккерея "Ярмарка тщеславия". Тогда еще начинающий артист с гордостью рассказывал о своем участии в проекте, но режиссер и продюсеры ленты сошлись во мнении, что персонаж Роберта не влияет на сюжет - и не очень нужен в финальной версии картины.

В итоге вырезанные эпизоды с актером появились только в DVD-версии фильма. А свой актерский реванш Паттинсон получил семью годами позже: в картине "Воды слонам!" он вновь сыграл с Уизерспун, но на этот раз не ее сына, а возлюбленного. И уже на совершенно иных условиях — в ранге суперзвезды, которую невозможно было убрать из финального монтажа.

Константин Хабенский, "Война миров Z"

О том, как часто работой актеров жертвуют в финальной "сборке", знает и Константин Хабенский. Артист сыграл вместе с Брэдом Питтом в зомби-драме Марка Форстера "Война миров Z". В первоначальной версии фильма был огромный пласт сюжета, часть действия которого происходила в России, а главным экранным помощником Питта в борьбе за выживание должен был стать герой Хабенского. Все эпизоды в Москве были отсняты, но во время монтажа Форстер вместе с продюсерами решил, что российская часть истории рушит всю сценарную конструкцию.

Справедливости ради, спустя некоторое время в сеть слили описание российских сцен, и стало очевидно, что эта часть сценария действительно была провальной.

Продюсеры пригласили на помощь скрипт-доктора — специалиста, который помогает "спасать" сценарии. Именно с его легкой подачи вся сюжетная линия, связанная с героем Хабенского, была выброшена из фильма при монтаже. Сам Константин Хабенский вспоминает об этом опыте с иронией и признается, что не держит зла на создателей ленты.

Адель, "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Если у каких-то звезд из резюме просто пропали отдельные проекты, то у британской певицы Адель фактически исчезла целая сфера деятельности — актерская карьера в кино. Исполнительница должна была дебютировать на большом экране еще в 2018 году — в драме своего любимого режиссера Ксавье Долана (снимал для нее несколько клипов, включая "Hello" и "Easy on me"). Но при монтаже Долан принял волевое решение о том, что сюжетной линии с героиней Адель не место в финальной версии ленты.

Картину эта внезапная рокировка не спасла — критики ее разгромили, а зрители приняли прохладно. Так что еще большой вопрос: жалеть ли Адель о том, что она лишилась своей роли в фильме, - или быть благодарной за это.

Мик Джаггер, "Фицкарральдо"

Аналогичный опыт 36-ю годами приобрел солист The Rolling Stones - с той лишь разницей, что актерская карьера Джаггера все же запустилась, и значительно раньше "Фицкарральдо". В картине Вернера Херцога роль главного героя изначально досталась актеру Джейсону Робардсу, а его близкого помощника сыграл Джаггер.

Но когда Робардса подкосила сильная дизентерия, перед Херцогом встала необходимость заменить главного актера и переснять все сцены заново. Так вместо Робардса в картине появился Клаус Кински. При этом из-за затянувшегося съемочного процесса вырваться на пересъемку не смог уже сам Джаггер. В итоге было принято решение о том, чтобы вообще убрать из фильма его персонажа Уилбуро.

Пол Радд, "Девичник в Вегасе"

Звезда Marvel должен был сыграть возлюбленного героини Кристен Уиг в комедии "Девичник в Вегасе". Все сцены романтических свиданий актеров были сняты, но в последний момент режиссер картины Пол Фиг решил отказаться от них.

Свое решение он объяснил тем, что по сюжету у героини Уиг и так было несколько ухажеров, между которыми она должна была сделать итоговый выбор - и несмотря на то, что Радд отлично справился со своей ролью, его участие в сюжете показалось лишним.

Рэйчел Вайс, "К чуду"

Сюжет романтической драмы Терренса Малика строится вокруг любовного треугольника между персонажами Бена Аффлека, Ольги Куриленко и Рэйчел МакАдамс. Изначально в картине должно было быть на одну Рэйчел больше — Вайс сыграла роль подруги Аффлека, помогающей ему разобраться в своих чувствах к двум влюбленным в него героиням.

Но, как и в случае с Раддом, при монтаже оказалось, что у главного героя в жизни так много женщин, что это уже перебор. В итоге опыт работы с великим Маликом остался для Вайс разве что в личных воспоминаниях — сюжетную линию с ней не включили даже в Blu-ray-версию фильма.

Микки Рурк, "Тонкая красная линия"

О том, как "беспощаден" со своими актера Малик, знает не понаслышке и Микки Рурк. Актер сыграл одну из центральных ролей в антивоенной картине режиссера "Тонкая красная линия", но накануне премьеры узнал, что вся сюжетная линия с его персонажем была вырезана. Рурк обиделся на Малика, однако пообещал сменить гнев на милость, если режиссер подарит ему ту единственную 6-часовую копию фильма, в которой сохранен его герой. Голливудская легенда гласит, что Малик выполнил условия Рурка.

К слову, на "Тонкой красной линии" обжегся и Эдриан Броуди. Актер остался в фильме, но изначально его роль должна была быть центральной, о чем он радостно рассказывал в различных интервью. Но во время монтажа Малик значительно сократил экранное время героя Броуди, а главным лицом фильма стал Джеймс Кэвизел. Каково же было удивление Броуди, который только на премьере обнаружил, что оказался отнюдь не первой звездой проекта.

Ума Турман, "Особо опасны"

Турман успела сыграть роль матери героини Блейк Лайвли в криминальной драме "Особо опасны", но на монтаже от ее персонажа полностью избавились. Чем было продиктовано такое решение режиссера ленты Оливера Стоуна, до сих пор неизвестно.

Кевин Спейси, "Все деньги мира"

Один из самых громких кейсов "исчезновения" актера из финальной версии фильма - причем исполнителя главной роли, сцены с которым уже были полностью отсняты. Причиной такой категоричной рокировки со стороны режиссера "Всех денег мира" Ридли Скотта стал скандал, связанный с Кейси: актера обвинили в систематическом сексуализированном насилии.

Скотт вовремя понял, что нужно срочно менять исполнителя главной роли, - иначе лента провалится в прокате. Таким образом, Жана Пола Гетти сыграл Кристофер Пламмер, который заявил, что для него, как для опытного театрального актера, подобная замена — привычное дело.

Эллен Помпео, "Вечное сияние чистого разума"

Звезда "Анатомии страсти" исполнила роль бывшей девушки героя Джима Керри в картине "Вечное сияние чистого разума". Однако в последний момент режиссер фильма Мишель Гондри решил избавиться от персонажа, рассудив, что его присутствие перегружает и без того насыщенный сюжет.

Кто знает, как бы сложилась карьере Помпео в кино, останься она в фильме, но учитывая ее успешность на телевидении (несколько лет подряд актриса признавалась самой высокооплачиваемой телезвездой благодаря роли Мередит Грей), очевидно, что гадать об этом теперь просто нет смысла.

Тим Рот, "Однажды в… Голливуде"

В девятой режиссерской картине Квентина Тарантино должен был состояться долгожданный реюнион режиссера со звездой его "Бешеных псов" и "Криминального чтива" Тимом Ротом. Последний сыграл дворецкого персонажа Джея Себринга (Эмиль Хирш), но в итоге Тарантино вырезал все сцены с участием Рота. При этом режиссер пообещал, что со временем добавит эти эпизоды в какое-нибудь юбилейное издание ленты.

Дженнифер Джейсон Ли, "С широко закрытыми глазами"

Звезда "Омерзительной восьмерки", другого фильма Тарантино, снялась в первоначальной версии эротической драмы Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Ли сыграла дочь пациента героя Тома Круза, влюбленную в него. Также в изначальном варианте ленты у этой героини были совместные сцены с психиатром и другом персонажа Круза, которого сыграл Харви Кейтель. Но когда стало понятно, что съемки затягиваются, Кейтель был вынужден покинуть проект из-за обязательств на других съемках, а его роль подхватил Сидни Поллак.

Сниматься же повторно, но уже с Поллаком не смогла сама Ли - ее ждали на съемочной площадке "Экзистенции" Дэвида Кроненберга. В финальной версии картины роль Дженнифер досталась актрисе Марии Рихардсон, а все отснятые сцены с Ли ушли в утиль.

Стерлинг К. Браун, "Сплит"

В первоначальной версии "Сплита" был дополнительный персонаж со своей отдельной сюжетной линией. Предполагалось, что у героя Джеймса Макэвоя будет сосед — профессор нейробиологии в исполнении Стерлинга К. Брауна, с которым главный персонаж будет несколько раз видеться по ходу развития сюжета.

Но во время монтажа режиссер ленты М. Найт Шьямалан посчитал, что этот герой не влияет на историю и только отвлекает внимание зрителей от трех женских героинь — пленниц персонажа Макэвоя.

Тоби Магуайр, "Жизнь Пи"

Звезда "Человека-паука" сыграл в драме Энга Ли журналиста, беседующего с подросшим главным героем фильма. Работая над финальным монтажом, постановщик решил, что Магуайр помешает своей известностью и тянущимся за ним шлейфом звезды супергеройского кино, что было недопустимо для камерных сцен общения двух героев. В итоге Тоби на экране заменил актер Рейф Сполл, с которым и были пересняты все сцены заново.