Елена Ксенофонтова о разводах и любви к партнерам по кадру

Звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» только недавно оправилась после развода с мужем-деспотом. Став еще сильнее и мудрее, актриса не отрицает, что с ней очень тяжело ужиться под одной крышей. Но добавляет, что, если есть желание - это очень даже возможно. Накануне 50-летия, которое она отметит зимой, Елена Ксенофонтова пообщалась с «Экспресс газетой».

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

- Елена, уже придумали, как отметите юбилей?

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- До конца года время еще есть. Тогда уже елки поставят и в ожидании Нового года решу. Я не боюсь и не скрываю возраст. У меня большие дети: Тимофею - 19, а Софье - 11 лет. Так что я никогда не обделена вниманием. Когда, с первого курса учебы во ВГИКе, стала работать в театре «Школа современной пьесы», мне удалось со многими нашими мастерами подружиться. Несмотря на мой юный на тот момент возраст. Два деда у меня было - Лев Дуров и Михаил Глузский. А когда решила уйти из театра, они и другие звезды ввалились в мою гримерку и уговаривали не делать поспешных решений. И я плакала. Это было так трогательно и честно. Они научили признаваться в ситуации, когда ты чего-то не можешь. А Альберт Филозов за несколько дней до ухода из жизни пришел ко мне на спектакль, где я играла Лилю Брик. Он был с ней знаком и говорил: «Все хорошо, Лена, но ты слишком красива для Брик».

- А когда устроились в театр к Армену Джигарханяну, он оценил вашу привлекательность?

- Я любила и театр, и Армена Борисовича. И стала для него театральной музой. Он меня уважал, прислушивался к моему мнению, я это ценила. Он был очень сложный и противоречивый человек. Мы часто конфликтовали и могли по полгода не разговаривать. При этом я видела, что это невероятный талантливый и мощный актер. А когда рядом с ним появилась Виталина, опасности для нее я не представляла. Потому что во власть и руководство труппой не стремилась. Лишь могла сказать праву в глаза, но не более того. Я родила дочку и на год выпала из репертуара, а когда вернулась - все было по-другому. И моя почти 15-летняя история там просто закончилась.

Тяжелейшие годы

- Когда трижды заканчивались ваши отношения с мужьями, что чувствовали?

- Расставание и развод - это всегда больно. Но для меня главное - дети. Сейчас я одна и пока не влюблена. Но не исключаю, что в будущем рядом появится мой мужчина. Сын Тимофей сейчас учится на продюсера, а дочка Соня между занятиями в школе учится на отделении джазового вокала и фортепиано в музыкальной школе. А сейчас отдыхает в математическом лагере. Она разносторонний и развитой человек. Еще в юности я знала, что у меня будут дети и назову их именно Тимофей и Софья… С третьим мужем плохо расстались. И мне пришлось давать комментарии по поводу своей личной жизни, чего очень не люблю. Делили квартиру, дочку, и я была просто загнана в угол. Целый год тянулся судебный процесс. После всех разводов я, с одной стороны, стала сильнее, а с другой - более уязвимой.

- Вы влюбчивая?

- Да. Часто влюбляюсь даже в партнеров на съемочной площадке. Для меня это важно! Но как смена закончилась, чары улетучиваются, и я ухожу довольная, получив свою порцию оргазма в кадре. Так бывало не раз…

- А если партнер не нравится?

- Тут приходится включать весь свой опыт и профессионализм. Надо найти хоть что-то, за что ты его полюбишь. И внешность тут не главное. Если он плохой и слабый актер, буду тащить сцену за двоих.

- А можно, например, взять и раздеться в кадре. И тогда все внимание зрителей перетянет ваше красивое тело.

- Ну, мне же давно не 20 лет. Да и раньше непросто к этому относилась. Но когда красиво снято и к месту, то просто качественно делаю свою работу.

- После ошибочного диагноза «рак головного мозга» у вас случилось переосмысление жизни?

-Думаю, да. Я с этим очень долго жила. Но на понимание, что это была ошибка врачей, ушли тяжелейшие годы. А сейчас живу с мыслью, что у меня хорошая генетика и рыжие дольше стареют. Слежу за лишним весом, хотя и люблю сладкое.

- А путешествия, разъезжая по работе по городам и вемям, не разлюбили?