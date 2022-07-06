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1 час назад

Умерла актриса сериала «Жители Ист-Энда» Мона Хэммонд

Lenta.ruиещё 1

На 92-м году жизни умерла актриса сериала «Жители Ист-Энда» и соучредительница театра для чернокожих актеров Talawa Theatre Company Мона Хэммонд. Об этом сообщает The Variety.

Умерла актриса сериала «Жители Ист-Энда» Мона Хэммонд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка умерла 4 июля, обстоятельства и причины смерти не уточняются. У Хэммонд остались сын и внучка.

«Мы опустошены известием о кончине Моны Хэммонд. Будучи одним из основателей Talawa, первопроходцем и поборником театра чернокожих британцев, страсть и видение Моны останутся основополагающими для всего, что мы делаем, ее наследие всегда будет ярко гореть»,

— заявили в официальном заявлении представители культурного заведения.

Мона Хэммонд родилась 1 января 1931 года. В 28 лет артистка иммигрировала в Великобританию, где проживала до конца своей жизни.

За всю свою творческую карьеру актриса сыграла в более чем 70 проектах, принимала участие в сериалах «Жители Ист-Энда», «Доктор Кто», «У Десмонда» и других. Последней ролью Хэммонд в кино стал короткометражный проект «Баки» в 2016 году.

В 1986-м актриса основала первый британский театр для чернокожих актеров Talawa Theatre Company, где труппа интерпретировала классические английские произведения. Хэммонд также была награждена орденом кавалера Британской империи за заслуги перед драматическим искусством в Великобритании в 2005 году.

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