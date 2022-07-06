Асмус призналась, как откровенные сцены в кино изменили ее

В Санкт-Петербурге во время премьеры комедийной картины «Булки» появилась исполнительница главной роли Кристина Асмус. В ходе мероприятии известная актриса пообщалась с журналистами и поделилась некоторыми деталями о съемочном процессе. Об этом сообщает издание “Петербургский дневник”.

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34-летняя артистка также поговорила о своей роли в триллере «Текст». После выхода на экраны киноленты Клима Шипенко, в которой присутствуют откровенные сцены с участием Асмус, ей стало плохо.

«После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть», – признается знаменитость.