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27 минут назад

Кристина Асмус призналась, что после съемок в откровенных сценах ее жизнь изменилась

FBM.ru

В Санкт-Петербурге во время премьеры комедийной картины «Булки» появилась исполнительница главной роли Кристина Асмус. В ходе мероприятии известная актриса пообщалась с журналистами и поделилась некоторыми деталями о съемочном процессе. Об этом сообщает издание “Петербургский дневник”.

Асмус призналась, как откровенные сцены в кино изменили ее
Фото: FBM.ruFBM.ru

34-летняя артистка также поговорила о своей роли в триллере «Текст». После выхода на экраны киноленты Клима Шипенко, в которой присутствуют откровенные сцены с участием Асмус, ей стало плохо.

«После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть», – признается знаменитость.

Асмус сообщила, что ей не бывает комфортно во время съемок интимных сцен. Однако артистка готова преодолевать такого рода испытания в своей работе, поскольку ей необходимо оставаться профессионалом.

Актеры,Клим Шипенко,Кристина Асмус,
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