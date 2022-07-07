Кончаловский довел Домогарова до нервного срыва

Народный артист России Андрей Житинкин рассказал, почему Домогаров ушел из Театра Моссовета. По мнению постановщика, это грубейшая ошибка руководства.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Как ни печально, но от театра ничего не остается».

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Эту мысль в своей новой книге «Приключения режиссера» попытался доказать знаменитый на весь мир постановщик, народный артист России Андрей Житинкин. Но добавил, что не все так безнадежно: «Нерв закулисья можно прочувствовать в моих рассказах».

- Именно нерв закулисья, - начал наш разговор Андрей Альбертович. - Потому что там все страхи-страсти наизнанку и выворачиваются. Не встречал ни одну экранно-театральную звезду с нормальной нервной системой. И без сумасшедшей энергетики звездам в небо не взлететь. Взвинченность, в лучшем случае - неуспокоенность - это все процветает в актерском мире.

- А режиссер Житинкин умело подстегивает?

- Общепринятых кнутов и пряников не признаю. Есть актерская индивидуальность. К ней нужно прислушиваться и беречь. Была история, когда Валентина Талызина отказалась играть в спектакле Театра Моссовета «Мораль пани Дульской» с Ольгой Кабо. Случился скандал. «Ну вот! - бормотали завистники, - опять Валя с ее ужасным характером показала норов». Нет же, всё не так! Талызина всегда точно держит текст. И из-за потери партнерства боится отхода от темы. А Оля может и даже любит менять местами реплики. В это время у Валентины Илларионовны подскакивало давление. Талызина судорожно искала на сцене выход. Отсебятину нести не могла. Поэтому ей пришлось уйти из постановки. Но она и сегодня в свои 87 лет играет на сцене главные роли.

По следам Абдулова и Козакова

- Плавно переходим к Александру Домогарову.

- Cамый обидчивый среди актеров, вне всякой конкуренции. Саша слышит иногда даже то, чего в реальности нет. Кто-то что-то шепнул в буфете - и всё! У него ноздри сразу раздуваются. Желваки ходят. И тут же готов идти с обидчиком разобраться. С возрастом стал еще более подозрительный. Журналюг терпеть не может. Посылает на много букв. И в этом мне постоянно напоминает Сашу Абдулова. Тот когда-то приобрел «лицензию на отстрел журналистов». Не станем вдаваться в подробности, но Абдулов даже пару раз кому-то из твоих коллег начистил мордуленцию.

- А уход Домогарова из Театра Моссовета с чем связан?

- Считаю это грубейшей ошибкой руководства театра. Переход Домогарова в другое возрастное качество, взросление происходило на глазах у всех. Да, манкость сексуальная не может продолжаться вечно. Когда он начинал играть у меня, это был яркий герой-любовник. Секс-символ! В зале сидели почти одни женщины. Поклонницы съезжались со всей страны. И в кино Саша снимался без остановок. А в последние перед уходом годы играл в театре все главные роли у Андрона Кончаловского. Потом вдрызг с ним разругался.

- Кто в этом виноват?

- В этом разрыве остаюсь на стороне Домогарова. Представь, Кончаловский придумал играть чеховскую трилогию «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» три дня подряд. Не каждый актер выдержит. А у Домогарова особенность - постоянно импровизировать, играть каждый раз по-разному, выкладываться. Вот и попросил: дайте хотя бы перерыв на пару дней. Режиссер отказался.

Конечно, театру такой вариант очень выгоден. У Кончаловского одна декорация на все эти постановки. И он ввел в «Вишневый сад» другого актера. Ну здесь уже полная обида! Никто не спорит, театр - это производство. Но актер - товар штучный. Именно на него и идут зрители. Домогаров был на грани срыва, заведен так, что мог, как когда-то Михаил Козаков, закончить эту эпопею в клинике неврозов. Тот однажды убежал на «Ленфильме» со съемок своей картины «Пиковая дама» со слезами: «Эта старуха меня убьет!» Имел в виду героиню графиню, которая стала ему сниться. Картину закрыли.

Терехова заболела из-за бесед с мертвецом

- С Маргаритой Тереховой тебя связывает работа в спектакле «Милый друг». И не только.

- Для меня было счастье общаться и видеть женщину-актрису, живущую в каком-то только ей понятном особом мире. Ее поступки до сих пор вызывают восхищение и удивление. Терехова никогда не была бытовой актрисой. И по жизни не гналась за бытом. Хотя снималась очень много. Но при таких гонорарах ничего так и не скопила. Ни дач, ни машин. И к деньгам относилась легко. Если появлялись, тут же тратила. Заваливала своих детей подарками. Мужей было немало. Но расставалась быстро. И всегда пребывала как бы в постоянном одиночестве. И ее дочь Аня тоже тащит сейчас на себе всё. И дом, и круглосуточный уход за больной матерью. А это немалые средства. Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами. А духовно, может, давно живет в мире Тарковского?

- Своего обожаемого режиссера и мужчины…

- Их духовное родство было выше банального романа. «Самое важное для меня быть в ауре этого человека», - делилась со мной Рита. В какой-то степени свою актрису мастер будто закодировал, изменил ее психологию. Она стала очень верующей. Даже то, что любил Андрей, органично стало жить и в ней - красное вино, Босх, Бах. Скажу больше - актриса стала психологическим двойником режиссера. И то, что доверял ей мастер, могла не знать даже ревнивая жена, следившая за каждым шагом супруга.

Рита должна была сниматься в «Солярисе» с Банионисом. Ее кандидатура на роль Хари была утверждена. Но тут вмешался Сергей Бондарчук. Воткнул свою дочку Наталью. И Рита уважительно и спокойно к этому отнеслась. «Не переживай! Фильм дороже!» - успокаивала она режиссера.

Мало кто знает, что, когда Тарковский умер, Терехова продолжала с ним общаться, разговаривать. Видимо, что-то подсознательно на нее действовало. Страшным это не казалось. В каких-то случайных разговорах она вдруг начинала произносить имя Андрея, будто общаясь с ним вживую. Возможно, это и стало началом ее болезни.

- Говорят, ее сын Саша чем-то даже похож на Тарковского…

- Вряд ли. Когда мы репетировали «Милого друга», Рита иногда приходила в плохом настроении. Тихо объясняла: «С сыном опять проблемы». У них всегда были непростые взаимоотношения. Саша такой колючий, обидчивый, ранимый. Многое матери не прощал. Но повзрослев, стал трепетнее относиться. Понял, как тяжело ей было тащить одной такой груз.

Быстрицкой стало неинтересно жить после смерти соперницы

- Элина Быстрицкая (недавно «Экспресс газета» рассказывала историю ее жизни) очень тонко улавливала не вполне пристойные взгляды мужчин. «Я очень быстро чувствую, когда меня раздевают глазами», - признавалась мне. Много раз наблюдал, как после любого спектакля, концерта, банкета она пулей летела домой. «Я должна срочно встать под душ. Смыть с себя всю эту грязную, нехорошую энергетику. В глазах людей злоба, зависть. Хочу забыть их навсегда».

Уверен, что давний ее конфликт с Руфиной Нифонтовой в немалой степени спровоцировал режиссер Борис Равенских. Актрисы когда-то делили одну роль в спектакле «Любовь Яровая». Равенских сделал их конкурентками. И однажды на банкете Нифонтова подняла тост за… провал Быстрицкой. Но в 1994 году 63-летняя Руфина Дмитриевна неожиданно умирает. Все думали, что Быстрицкая не придет на прощание. Но она пришла первой. А на поминках сказала проникновенные слова, будто вернула сопернице ее прошлый тост: «Так странно. Мы вроде все время с Руфиной собачились. Но мне стало очень-очень горько. Потому что теперь неинтересно жить». Конкуренция Быстрицкую заводила. И тем самым двигала вперед.

Касаткина и Колосов скончались один за другим через пару месяцев после премьеры фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», где главную роль сыграл обожаемый ею Сергей Безруков

Касаткина и Колосов скончались один за другим через пару месяцев после премьеры фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», где главную роль сыграл обожаемый ею Сергей Безруков

- Говорят, что Людмила Касаткина была увлечена Владимиром Высоцким?

- Думаю, что эта увлеченность связана с его харизматичной личностью. И это по-настоящему была влюбленность. Она хорошо знала многие его песни, даже самые ранние. Смотрела все спектакли в Театре на Таганке с участием Владимира. Но рядом с ней всегда был любимый муж Сергей Колосов, который все видел и прекрасно понимал. Хотя и был очень ревнивым, но единственный мужчина, которого он не отталкивал от жены, был как раз Высоцкий. Когда тот звонил, Колосов передавал жене трубку: «Ой, Люда, твой Володя звонит». Видимо, понимал, что у них высокая связь. И она не только слушала частенько нетрезвый голос поэта, но и помогала. Визу пробить, например. Ведь ее очень любили в государственной, армейской верхушках. И эта связь длилась до самой смерти Высоцкого. Володю она считала настоящим другом.