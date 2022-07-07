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15 минут назад

Сколько зарабатывают российские актеры кино и театра

New Magazine

Профессию актера нельзя назвать прибыльной. Обычные актеры, снимающиеся в кино в массовке или играющие в театре, получают от 400 до 900 рублей за съемочный день. Это, так называемые, артисты третьей категории. Их заработная плата зачастую не превышает 20–30 тысяч рублей. Выпускники театральных училищ без опыта получают не более 10–12 тысяч рублей. Опытный актер самого обычного провинциального театра зарабатывает 30–35 тысяч рублей. Однако такой же актер столичного в разы больше – 100 и более тысяч.

Сколько зарабатывают российские актеры кино и театра
Фото: New MagazineNew Magazine
New Magazine

Другое дело заслуженные и народные. У них установлены обязательные гонорары, которые зависят от их опыта и популярности. Некоторые звезды сразу отказываются от проекта, если он не соответствует их минимальному гонорарному порогу. Так, Данила Козловский не пойдет сниматься меньше, чем за 6 миллионов, а Сергей Безруков снимается только от 2 миллионов.

New Magazine

Больше всех зарабатывает Дмитрий Нагиев – 17 миллионов в месяц. У Владимира Машкова годовая зарплата 63 миллиона рублей. А у раскрученного Александра Петрова, которого так любят за океаном, зарплата 250 тысяч в день.

New Magazine

Еще один прекрасный способ заработать – сериалы. Актеры сериалов зарабатывают от 15 до 30 тысяч рублей за каждый снятый эпизод. Время их работы – 12 часов. Например, гонорар главных актеров сериала «Универ. Новая общага» составляет более 100 тысяч рублей.

New Magazine

Пенсии звездных актеров не очень высокие. Поэтому многие артисты стараются как можно дольше оставаться на виду и продолжать работать. Михаил Боярский получает от государства 20 тысяч рублей, а Татьяна Догилева – всего 14. Самая маленькая пенсия у Станислава Садальского – 11 тысяч рублей. Фото: социальные сети

Актеры,Татьяна Догилева,Александр Петров,Михаил Боярский,Владимир Машков,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,
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