Сколько зарабатывают российские актеры кино и театра

Профессию актера нельзя назвать прибыльной. Обычные актеры, снимающиеся в кино в массовке или играющие в театре, получают от 400 до 900 рублей за съемочный день. Это, так называемые, артисты третьей категории. Их заработная плата зачастую не превышает 20–30 тысяч рублей. Выпускники театральных училищ без опыта получают не более 10–12 тысяч рублей. Опытный актер самого обычного провинциального театра зарабатывает 30–35 тысяч рублей. Однако такой же актер столичного в разы больше – 100 и более тысяч.

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Другое дело заслуженные и народные. У них установлены обязательные гонорары, которые зависят от их опыта и популярности. Некоторые звезды сразу отказываются от проекта, если он не соответствует их минимальному гонорарному порогу. Так, Данила Козловский не пойдет сниматься меньше, чем за 6 миллионов, а Сергей Безруков снимается только от 2 миллионов.

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Больше всех зарабатывает Дмитрий Нагиев – 17 миллионов в месяц. У Владимира Машкова годовая зарплата 63 миллиона рублей. А у раскрученного Александра Петрова, которого так любят за океаном, зарплата 250 тысяч в день.

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Еще один прекрасный способ заработать – сериалы. Актеры сериалов зарабатывают от 15 до 30 тысяч рублей за каждый снятый эпизод. Время их работы – 12 часов. Например, гонорар главных актеров сериала «Универ. Новая общага» составляет более 100 тысяч рублей.

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