Бортич дала пощечину ведущему во время интервью

«Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем», — сказал интервьюер.

Затем Лисевский стал задавать Бортич провокационные вопросы. Актриса не выдержала такого поведения, дала пощечину интервьюеру и покинула студию. Позже звезда объяснила, что согласилась на интервью на других условиях, которые обговаривались заранее, поэтому действия Лисевского шокировали ее.