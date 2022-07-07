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58 минут назад

Бортич дала пощечину ведущему во время интервью

Мира Маркина

Актриса Саша Бортич стала гостьей YouTube-шоу «Плюшки». Звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» прервала интервью из-за провокативного поведения ведущего Богдана Лисевского.

Бортич дала пощечину ведущему во время интервью
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Экс-игрок в КВН указал на неряшливый вид актрисы.

«Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем», — сказал интервьюер.

Затем Лисевский стал задавать Бортич провокационные вопросы. Актриса не выдержала такого поведения, дала пощечину интервьюеру и покинула студию. Позже звезда объяснила, что согласилась на интервью на других условиях, которые обговаривались заранее, поэтому действия Лисевского шокировали ее.

«Ты такую чушь несешь, что здесь даже нечего ответить. У меня к тебе отвращение», — высказалась актриса.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Ирина Аллегрова ответила на обвинения в скандальном поведении на концерте.

Актеры,Я худею,Ирина Аллегрова,
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