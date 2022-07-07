Натали Портман может появиться в «Звездных войнах»

«Натали спросила меня, что я буду делать дальше? И я ответил: “Сейчас я пытаюсь работать над "Звездными войнами”, а потом спросил у нее: “Ты когда-нибудь хотела сняться в “Звездных войнах”? На что она ответила: “Я снималась в фильмах по “Звездным войнам”. Я и забыл о них», — рассказал Вайтити изданию The Rolling Stones.