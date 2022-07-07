Натали Портман может появиться в «Звездных войнах»

Режиссер Тайка Вайтити высказался о съемках новых фильмов франшизы «Звездные войны». Он не исключил, что в продолжении истории появится Натали Портман.
Кинодеятель поделился с журналистами забавным случаем. Он рассказал, как поинтересовался у Портман, не хотела бы она сняться в продолжении «Звездных войн». В ответ актриса напомнила ему, что уже появлялась в этой серии фильмов.
«Натали спросила меня, что я буду делать дальше? И я ответил: “Сейчас я пытаюсь работать над "Звездными войнами”, а потом спросил у нее: “Ты когда-нибудь хотела сняться в “Звездных войнах”? На что она ответила: “Я снималась в фильмах по “Звездным войнам”. Я и забыл о них», — рассказал Вайтити изданию The Rolling Stones.
Портман исполнила роль Падме Амидалы в первом, втором и третьем фильмах франшизы. Вайтити заявил, что хочет снять продолжение, однако он до сих пор так и не презентовал руководству студии Lucasfilm свою идею.