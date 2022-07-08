Стала известна новая актриса в приквеле «Бриджертонов»

Британская актриса Конни Дженкинс-Грейг присоединилась к касту приквела «Бриджертонов». Об этом сообщает Deadline.

Она сыграет роль молодой Вайолет Леджер — матери семейства Бриджертонов. Вайолет — дочь Вивиан и лорда Леджера. Ее описывают как добрую и любознательную девушку, которая еще не вышла в свет и только готовится стать дебютанткой бала.

Премьера сериала запланирована на 2023 год. Приквел будет главным образом посвящен юности королевы Шарлотты и ее восхождению на престол. Шоу также расскажет истории юных Вайолет Бриджертон и леди Данбери.